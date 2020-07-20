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南投Cos水攝景點崩壞！廁所裝針孔偷拍　業者道歉了：可退訂金

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 ▲▼南投4.4顆星民宿驚傳偷拍！cos攝影師認罪…14女受害。（圖／翻攝Google地圖）

▲事發民宿在Google地圖上有4.4顆的評價。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

南投縣埔里某知名民宿業者的兒子在廁所內安裝針孔攝影機，並引導女Coser進入廁所換裝，犯行曝光後才坦承偷拍，被依妨害秘密罪送辦。對此，民宿業者發文回應，表示還未住宿的顧客可以退回訂金取消。

該民宿在Cos圈小有名氣，內部的泳池下有空間可讓攝影師進行水中攝影，業者兒子也是Cos圈的攝影師之一，與許多Coser合作過。

請繼續往下閱讀...

一名女網友19日發文指出，他們18日在民宿廁所發現針孔攝影機，當下業者兒子直接坦承偷拍，並到警局完成偵訊，20日將送往南投地檢署偵辦。

▲▼南投民宿偷拍，受害者出面控訴。（圖／翻攝臉書）

▲該民宿表示，未住宿的民眾若有疑慮，可退訂金。（圖／翻攝臉書）

針對網友們的質疑，該民宿19日晚間在粉專PO文表示，「本民宿對於這事情感到非常遺憾，對於民宿人員行為感到很抱歉，未住宿的客人如果有疑慮，都可以申請退訂金。」

疑似偷拍的業者兒子案發後曾PO文指出，他對偷拍行為感到非常後悔跟抱歉，但民宿是父母準備養老的地方，偷拍純屬個人行為，希望大家不要攻擊民宿。

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▼指控被偷拍的女網友全文如下。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼南投民宿偷拍，受害者出面控訴。（圖／翻攝自當事人臉書）

▼業者兒子PO出道歉文。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼南投民宿偷拍，受害者出面控訴。（圖／翻攝自當事人臉書）

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