家中洗澡「裸體被拖出屋外」！警搜查目標是弟弟...她怒：還不讓我穿衣服

▲一名女子在家中洗澡，還來不及穿衣就被警察拖出屋外。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者康心禹／綜合報導

美國洛杉磯一名女子正在家中洗澡時，警察在家裡主人沒有同意的情況下，突然上門搜索，目標是尋找她的弟弟，卻將正在洗澡的她裸體拖出屋外盤問，造成她精神上的痛苦，她目前正對洛杉磯縣警局職員的粗暴行為採取法律行動。

綜合外媒報導，這起事件發生在去年7月16日，該名女子在工作一整天後準備回家好好休息，到家後正享受淋浴時，幾名警察突然找上門。女子表示，由於自己的弟弟攻擊他人之後逃離案發現場，所以警察才會上門搜查，並將她弟弟逮捕。

但沒想到的是，這幾名警察在搜人的同時，還對家裡的其他人造成痛苦。女子表示，那些警察找上門後，直接非常大聲的喊要抓人，並因弟弟的問題對家裡的人竟行盤問，更是在家裡主人沒有同意的情況下，直接大搖大擺進入房子裡。

A woman from Lancaster says deputies burst through her door, handcuffed and moved her outside naked, and terrified her younger sister and son, while allegedly searching for the woman's brother. https://t.co/TslTZFuD6g — NBC Los Angeles (@NBCLA) July 13, 2020

女子告訴警察她在洗澡，所以不方便被他們拷問，沒想到警方直接暴力執法，完全不聽取她的說法，將沒來得及穿衣服的她拖出屋外，「我告訴他們，我還沒穿好衣服，需要等一下，他們竟然回答說不，直接就打開了門，我被嚇壞了。」

女子對警方的行為感到非常憤怒，她表示，警察當時的目標是尋找她的弟弟，沒有理由把光著身子的她拖出門，還給她、妹妹和兒子造成了精神上的痛苦，警察的行為可以說是非常糟糕。

女子還說，「他們把我拷起來，拖著我在草地上走，當時我整個人因為生病身體還感到非常不適，我在前院的時候渾身赤裸，這讓我十分的震驚，這對我來說簡直是一種侮辱，我覺得他們應該對自己的行為負責。」目前，當地警察局對此事拒絕評論，暴力執法的幾名警察也沒有被起訴。

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