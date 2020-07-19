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台南軟爛夫19年不工作！乾淨衣物上拉屎「開心藏起來」…妻子扛家計崩潰

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（示意圖／pxhere）

▲越南籍女子嫁來台灣，竟遇上軟爛夫。（示意圖／pxhere）

圖、文／CTWANT

越南籍女子小萍（化名）2001年嫁來台灣，原以為有幸福生活，沒想到丈夫阿政（化名）好吃懶做就算了，竟然還會在乾淨衣服上大便、尿尿，做出許多古怪行為。台南地院審理後，判准雙方離婚，由小萍為孩子的主要照顧者。

判決書指出，小萍與阿政2001年結婚，婚後育有2個女兒，但丈夫始終看不起她，對她非常歧視；由於阿政工作不穩定，家裡經濟重擔都靠小萍在麵店工作。沒想到阿政不但沒心存感激，竟常常酒後對妻女飆罵三字經，甚至把妻女趕出家門。

不僅如此，只要小萍沒有準時回家，阿政就會把門反鎖，故意不讓她進家門；更誇張的是，阿政居然還會在乾淨的衣物上拉屎、尿尿，再把東西藏起來。小萍受了近20年的精神虐待終於受不了，向法院請求離婚。

法官審理後認為，阿政的行為已經造成另外一半精神上重大侮辱、不可忍受的痛苦，因此判准兩造離婚；基於對子女的最佳利益，由小萍負擔親權及主要照顧責任。

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