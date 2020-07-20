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我走了怎麼辦？妻重鬱+2兒自閉　癌爸傾家蕩產為東部星兒造避風港

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孫爸邊吃邊飯同時和2個兒子聊天，兒子也開心分享生活點滴。（圖／趙世勳攝）

▲孫爸邊吃邊飯同時和2個兒子聊天，兒子也開心分享生活點滴。（圖／趙世勳攝）

圖文／CTWANT

在台東縣豐年國小任職、人稱「孫爸」的孫中光，他的2個兒子自小就患有中重度自閉症，太太因不堪照顧壓力罹患憂鬱症，就在孫爸面對摯愛家人苦病纏身之際，他竟在2014年被診斷出有肺腺癌，當下的他並不恐懼死亡，而是擔心「我走了，老婆孩子們怎麼辦？」於是他將罹癌後的保險金拿出來創建了「台灣自閉兒家庭關懷協會」。

孫爸的兒子阿策和阿湛從小就確診有自閉症，孫爸回憶，「阿策出生7個月的時候，完全不理人，眼神很呆滯」，當時孫爸雖感到奇怪，但沒特別在意，直到阿策1歲7個月，依舊不開口、不會走，打針也不會哭，讓夫妻倆心中警鈴大作。

經醫師診斷出阿策是「發展遲緩」，但台東醫療資源不足，孫爸帶阿策至高雄長庚醫院，結果被診斷出是「重度自閉症」。「我當時也不懂，還天真地慶幸不是智障就好，心想只要早點治療就能康復」。誰知道自閉症其實更加棘手。14年前阿策和阿湛相繼出生，沒想到兩人後來都被診斷出有自閉症，孫媽也因此罹患重度憂鬱症。（圖／讀者提供）
▲14年前阿策和阿湛相繼出生，沒想到兩人後來都被診斷出有自閉症，孫媽也因此罹患重度憂鬱症。（圖／讀者提供）

在阿策確診自閉症的同時，弟弟阿湛也恰好來到這個世界，孫爸說，「當時太太有產後憂鬱症，她本想先將心力放在阿湛身上，但造化弄人，竟然連阿湛也被診斷有自閉症，太太就整個大崩潰，變成重度憂鬱症」。

請繼續往下閱讀...

一瞬間，家裡1大2小照護重擔全落在孫爸肩上，此時，孫爸心中的盤算是「好在我是公務員，之後有退休金，每月還有月退俸，即便我不在了，家屬也能繼續領一半的月退俸」。

誰知屋漏偏逢連夜雨，之後他竟被診斷罹患肺腺癌，當下一心想著「我走了，孩子們怎麼辦」，並更深入的思考，就算兒子們拿到錢又有什麼用，兄弟倆根本不懂規劃使用。

同時，孫爸也看到台東醫療匱乏，許多自閉兒童錯過了治療的黃金時機，為了兒子和其他自閉兒的未來，孫爸毅然決然掏出癌症術後保險金，又跟別人借錢，創立「台灣自閉兒家庭關懷協會─非愛不可星兒手作工坊」，現在更提前退休，以退休金成立基金會，為台東的自閉症患者打造一個專屬避風港。

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