金正恩龍顏大怒！嚴格監督平壤綜合醫院「一年內完工」：別草草了事

▲金正恩視察平壤綜合醫院建設。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩連日出席公開活動，繼18日召開勞動黨中央軍委會擴大會議後，又前往平壤綜合醫院建設現場視察。為如期於10月10日創黨75周年紀念日前完工，卻又不想造成人民過重負擔，金正恩稱讚工人勤奮、建設效率佳，同時訓斥建設負責人敷衍了事，當場進行新一波人事更動。

根據北韓官媒《朝中社》20日報導，金正恩與勞動黨中央委員會副委員長朴鳳珠（박봉주）、朴泰成（박태성）、內閣總理金才龍（김재룡）等人前往平壤綜合醫院工地視察，批評建設聯合常務（特遣小組）無法明確定出建設預算。

▲平壤綜合醫院，預計10月10日前完工。（圖／翻攝自《我們民族之間》）

金正恩表示，「綜合醫院是為了人民健康所打造，然而（建設聯合常務）卻背離建設意圖，無法確保建材穩定供應，在政策制定上嚴重出包。」

金正恩痛斥，「（在建設平壤綜合醫院）促進了各種支援事業，卻反而造成人民巨大的負擔。建設聯合常務完全無心從黨政策上解決各種難題，若問題持續擱置，會毀掉黨為人民健康著想的好意。」

▲平壤綜合醫院位於大同江區域紋繡洞。（圖／翻攝自《我們民族之間》）

新冠肺炎（COVID-19）開始在全球大流行後，金正恩3月17日出席平壤綜合醫院開工典禮，此後更將國內建設重點擺在醫院，期盼10月10日前完工；不過礙於國際間對北韓的經濟制裁，加上新冠肺炎後北韓迅速封鎖邊境，使得建材取得上困難重重。

如今完工期限剩不到3個月，然而從北韓官方公開的照片來看，恐怕難以如期完工。

▲金正恩視察平壤綜合醫院建設現場，現場只有金正恩未配戴口罩。（圖／路透社）

南韓《韓聯社》分析，北韓政府動員當地居民參與醫院建設，緊迫逼人的態度加劇社會不滿，因此金正恩才會出面替換醫院建設負責人、實施懲戒，以凸顯其「愛民精神」。

根據北韓官方公開的照片，現場除了金正恩未配戴口罩，其他出席官員皆有配戴口罩。另外，雖報導未明確指出金正恩視察日期，但從北韓官媒報導上的慣例來看，推測應為7月19日。

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