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「3客嗑壽司霸王餐」抓1點逃漏洞…店員心酸收空盤　台中妹轟：不要臉

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▲▼ 壽司霸王餐（圖／翻攝爆怨公社）

▲因廁所在外面，店員沒有及時抓住客人！（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「吃霸王餐真的很不要臉！」一名女網友忿忿不平透露，日前去吃壽司，眼睜睜看到3位客人吃飽就閃人，留下16個空盤，讓店員全傻眼，「當下真的有衝動想出去追他們，我只看到其中一個人是光頭！」文章曝光後，有離職店員無奈表示，常遇到客人把盤子藏抽屜或隔壁桌，「奇怪...這是什麼30元小確幸嗎？」

台中一名女網友去吃連鎖壽司，地點位在地下街，她在臉書《爆怨公社》傻眼直呼，「這幾天新聞都播有人吃霸王餐，沒想到這種人就在我身後！」她還原當時情況，只見3位客人吃飽後，一臉淡定、拍拍屁股就走出店外，店員察覺後，紛紛慌張互問「他們有結帳嗎？」

請繼續往下閱讀...

不久後，一位疑似店長也跳出來詢問，「沒有人點（空盤數）嗎？」只見員工一臉無奈搖頭回應「沒有！」當下一算，3個惡霸客人共吃了16盤壽司，擺明目無章法。原PO解釋，因店員也處於不確定的情況下，因此不好意思叫住吃霸王餐的民眾，加上廁所在外面，就怕對方是要去解小便，「當下真的有衝動想出去追他們，我只看到其中一個人是光頭。」

▲▼ 壽司霸王餐（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友建議報警！（圖／翻攝爆怨公社）

看著店員上前收拾空盤，原PO頓時一股心酸，更氣得狂轟「吃霸王餐真的很不要臉，願你們出門踩到狗屎，吃飯吃到蟑螂腳！」文章曝光後，底下網友也怒了，「人格只值這幾盤壽司呢」、「報警囉！反正有監視器」、「怎麼可能三個人都忘記有沒有付錢，故意的吧」、「我也遇過，客人外帶我還開門說謝謝光臨...結果櫃檯跑來跟我說他還沒付錢」、「如果是去廁所，正常會留一個人來做交接，如果都閃了，不付錢的機會很大」、「做吃的很辛苦，其實可以先結帳，降低吃霸王餐的人，現在賣飲料的都是先結帳」。

有離職店員抱怨，「以前在這間工作，時不時也遇到客人把盤子藏在抽屜、藏在隔壁桌、放回迴台上，有遇過幾次當場抓包的，都會回我說他們不知道吃完盤子是要放自己桌上，奇怪這是什麼30元小確幸嗎？」

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