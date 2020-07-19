獨特魚蝦混養模式年產量狂降　專家揭「病毒、細菌」害的

▲向陽公司的光電SPF白蝦養殖設施。（圖／水產試驗所提供）



記者許展溢／台北報導

白蝦是目前國際上最重要且發展最迅速的海水養殖蝦類，不過，農委會水產試驗所指出，2017年全球產量達497萬公噸，佔所有養殖蝦類總產量600萬公噸的83%，台灣雖在1985年引進，但自1998年後才逐具規模，並發展出以虱目魚或鱸魚為主、白蝦為輔的獨特魚蝦混養模式，最高年產量曾達13500公噸，但近2年因病害嚴重，2018年產量減至8027公噸。

東港生技研究中心主任吳豐成表示，台灣有90％以上混養模式，但病毒有時不知道是從魚類或是哪裡帶過來，發現後到底要全部處理掉，還是留著處理？都是不僅困難也麻煩的問題，雖不會造成死亡，但對蝦會造成很大傷害，以白蝦為例，就會建議不要以混養模式。



吳豐誠指出，為解決白蝦養殖產業結構問題，水試所與畜衛所合作，積極建立從種蝦培育到成蝦養殖的一貫化SPF白蝦生物安全防疫的單養管理模式，檢測包括世界動物衛生組織 OIE表列的WSSV、TSV、IMNV、YHV、IHHNV等5種病毒與NHPB、AHPND2種細菌，以及DIV1、CMNV、EHP等3種非OIE表列對蝦類病原。目前已可確保一年3期養殖，每平方公尺年產量可達10 公斤以上，存活率超過8成。

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▲東港中心表示，魚蝦混養模式，近2年因病害嚴重，產量大減。（圖／水產試驗所提供）



另外，農委會提到，向陽農業生技公司2017年起與水試所合作進行太陽能光電應用於文蛤養殖試驗，2019年養殖對象擴展至白蝦，並技轉水試所之「高產能SPF白蝦繁殖技術」。在該所輔導之下，目前已成功建構結合太陽能光電的設施化室內SPF白蝦養殖場，並順利育成SPF成蝦。

農委會表示，向陽日前將1.2萬尾SPF（無特定病原、specific pathogen free）大白蝦無償贈予二家SPF白蝦繁殖場作為繁殖用種蝦，以具體行動支持生物安全防疫概念，促進國內白蝦養殖產業的進一步發展。

農委會說明，這三家業者都是畜衛所與水試所共同輔導的SPF繁、養殖場，其中向陽公司是去年甫進駐水試所育成中心的水產養殖產業新秀，在水試所東港中心輔導下，利用自行建構的太陽能溫室，迅速建立SPF白蝦養殖環境與培育技術，以東港中心提供的SPF蝦苗在今年2月首次放養，如今已達15尾/斤種蝦規格的大蝦，並經畜衛所檢驗合格。

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