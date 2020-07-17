「產銷履歷」認證100％純蜂蜜！農委會：補貼3分之2驗證費

▲農委會表示，若通過「蜂蜜產銷履歷」驗證，代表是100％純蜂蜜，消費者可以安心選購。（圖／翻攝自行政院農委會記者會）

實習記者莊子誼／綜合報導

市面上充斥著各種蜂蜜，民眾卻無從辨別真假，行政院農委會特於今（17）日召開產銷履歷蜂蜜首發上市記者會，並表示未來只要通過「蜂產品產銷履歷」認證，皆是100％純蜂蜜，屆時，消費者將能安心選購。

農委會指出，台灣蜂蜜每年需求量約1.2公噸，其中三分之一仰賴進口，消費者難以從眾多品牌當中，選擇真正國產且100％的天然蜂蜜。農委會主委陳吉仲在記者會上掛保證，產銷履歷將以最高品質代替消費者把關。

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陳吉仲表示目前已有14戶蜂農通過「蜂產品產銷履歷」驗證，首批有履歷的蜂蜜已上市販售。農糧署長胡忠一則提及，目前已有兩、三百戶蜂農陸續申請驗證產銷履歷蜂蜜，明年蜂產品產銷履歷可達300戶。

為鼓勵更多人養蜂，政府規劃完整的政策，陳吉仲宣佈，蜂農將可加入農保，即使沒有農地，以蜂箱計算也能得到補助，放養100箱以上每箱每年補助新台幣100元，然而，面對氣候等天然災害，也有養蜂保險，讓蜂農不必獨自承擔損失及風險，此外，為吸引更多蜂農申請驗證，政府將補貼三分之二的驗證費。

陳吉仲談及，希望消費者日後首選購買產銷履歷蜂蜜，讓養蜂規模擴大，在提高國產蜂蜜的自給率後，有機會能出口。