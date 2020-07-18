「藝FUN券」開放1小時30萬人註冊！文化部：系統大致順暢

▲「藝FUN券」開放1小時已有30萬人下載註冊。（圖／翻攝自藝FUN券APP）

記者林育綾／台北報導

文化部加碼推出每份600元的「藝FUN券」可用於書店、電影院、博物館等藝文場所，今（18）日上午9時起開放下載註冊，至10點止，已有30萬人完成註冊，文化部表示「目前系統操作大致順暢」，也呼籲民眾依照身分證或居留證尾數單、雙號「分流進行」。

實測／藝FUN券註冊狂轉「出了點小問題」 登入後還要「1步驟」才算完成申請

請繼續往下閱讀...

文化部自6月宣布加碼12億推出「藝FUN券」總數200萬份，每份600元，可用於藝文產業消費，如博物館、劇場、電影院、書店等，自宣告後詢問度不斷。由於「藝FUN券」數量有限，為了避免搶票，造成民眾緊張、系統當機，因此特別事先向政委唐鳳請益，採取當初網路預購口罩時的作法，先開放民眾登記後，再採抽籤方式，讓民眾更公平競爭獲得藝FUN券。

▲藝FUN券註冊畫面，民眾可選擇身份是「消費者」或「店家」。（圖／翻攝APP）

「藝FUN券」APP自今（18）日9時開放下載註冊，至10點止，已有30萬人完成註冊，文化部表示目前系統操作大致順暢，該APP平台已經過不斷的壓力測試，預估系統1小時內可容納170萬人在線註冊。不過為了讓所有的民眾可以更順暢的使用，文化部也特別呼籲，建議可以採「自動分流」方式進行。

▲文化部呼籲「藝FUN券」分流下載登記。（圖／文化部提供）

文化部建議，身分證字號或居留證號「尾數雙號」的民眾，可選擇在18日進行下載及註冊；「尾數單號」的則於19日進行，而20日則留給在前兩天尚未趕上註冊的民眾。

文化部也將在7月21日中午12點於臉書、Youtube，邀請政委唐鳳與文化部長李永得直播，抽出200萬名幸運民眾，幸運抽中的朋友在7月22日中午12點就可以開始使用「藝FUN券」。

《ETtoday新聞雲》記者在9時準點以IOS系統實測時，發現在註冊步驟一度畫面「狂轉」無法送出資料，並顯示錯誤訊息通知「哎呀！出了點小問題！請稍後再試或洽詢客服」，不過問題在數分鐘後解決。而註冊並登入成功後，還需要按下「申請藝FUN券」選項，輸入證件號碼、真實姓名、Email 等資料送出後，才算完成申請登記，整個流程大約5分鐘可完成。

▲上午9時實測時，註冊時顯示錯誤訊息通知「哎呀！出了點小問題！請稍後再試或洽詢客服」，問題在數分鐘後可解決。（圖／翻攝APP）

▲註冊並登入成功後，還需要按下「申請藝FUN券」選項。（圖／翻攝APP）

▲輸入證件號碼、真實姓名等資料，送出後才算完成申請登記。（圖／翻攝APP）

▲看到此畫面才算完成申請登記。（圖／翻攝APP）

藝FUN券APP下載：IOS、Android

►實測／藝FUN券註冊狂轉「出了點小問題」 登入後還要「1步驟」才算完成申請



►藝FUN券開放登記！最新措施「3天分流」註冊抽籤領券懶人包一次看