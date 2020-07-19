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京阿尼週年追悼「創意家突被奪走未來」　新海誠：今後會持續欣賞

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▲▼ 日本京都動畫（又稱「京阿尼」）縱火事件奪走34條人命。（圖／達志影像／美聯社）
▲日本京都動畫（又稱「京阿尼」）縱火事件奪走34條人命。（圖為資料照／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

造成36死、33人受傷的京都動畫（京阿尼）縱火案滿一年，上午在火災現場京阿尼的第一工作室原址有一場追悼式。動漫電影導演新海誠在推特發文追悼並說會持續觀賞京都的作品。

日本動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）工作室2019年7月18日遭縱火，造成36死、33受輕重傷慘劇，這是日本進入平成年代（1989年到2019年）以來最嚴重的殺人事件。

日本經濟新聞報導，今天上午在火災現場、也就是京阿尼的第一工作室原址（位於京都市伏見區）有一場追悼儀式，有85名罹難者家屬及9名京阿尼的相關人士列席默哀並為罹難者祈求冥福。

追悼儀式從上午10時半（台灣時間9時半），也就是去年發生縱火案的時間開始舉行，由遺族唸出悼念文。京阿尼社長八田英明致詞時表示，來自全國各地優秀的創意家突然被奪走未來，這讓他悲痛萬分，那份悲痛筆墨無法形容。

▲▼京都動畫,京阿尼。（圖／達志影像／美聯社）

八田說：「我們為了製作動漫，聚集在此地。對一同為創作而奮鬥的同伴們的思念，我們會牢牢記在心中，一步步往前邁進。」

執導動畫電影「你的名字」、「天氣之子」的動畫作家新海誠今天在推特上留言說：「京阿尼工作室人們的悲痛是外人難以想像的，想到那些人怎麼能創作出那麼美的作品時，內心就悔恨不已。讓人激發讚美的心、來自京都的作品，今後我仍會持續欣賞。」

為了避免2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大，京阿尼早已呼籲粉絲盡量不要造訪現場周邊。京阿尼在影片分享網站YouTube上的公司頻道上推出追悼影片。

縱火嫌犯、42歲的青葉真司在犯案後身體嚴重灼傷送醫救治，今年5月京都府警方才以涉嫌縱火等罪嫌將他逮捕。為了調查他當初犯案的精神狀態，警方從6月起羈押他，讓他接受鑑定。

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