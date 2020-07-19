　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

文在寅壓迫脫北者人權？挨批「跪舔北韓」　美朝野：南韓真的是民主國家？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓統一部決定註銷2脫北公民團體法人註冊許可。（圖／達志影像／美聯社）

▲朴尚學所率領的「自由北韓運動聯盟」，遭南韓統一部註銷法人許可。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓統一部17日決定註銷「自由北韓運動聯盟」、「巨泉」等2個脫北公民團體的法人註冊許可。針對南韓政府強硬措施，不僅人權團體大為失望，連美國朝野深感訝異，認為南韓的舉措根本就是屈服於北韓提出的要求，拋棄做為民主國家表率的尊嚴，懷疑「南韓真的是民主國家嗎？」

根據《美國之音》（VOA）18日報導，前美國國務院北韓人權事務特使金恩（Robert King）指出，此次決定禁止對北韓施放空飄傳單，其問題的根本原因在於北韓（朝鮮）勞動黨中央委第一副部長金與正連珠砲般怒轟脫北者，「南韓政府火速發表禁止對北韓空飄傳單，代表著屈服北韓、聽從北韓的指令。」

金恩表示，「南韓的態度如此卑躬屈膝、阿諛奉承，是無法有效應付北韓的。如此會給外界一種太倚靠與北韓達成對話的印象，為了達成目的，不惜聽從北韓任何的要求。」

北韓人權調查委員會執行董事卡拉托尤（Greg Scarlatoiu）批評，南韓此項舉措會招致災殃，「南韓政府為安撫北韓領導高層，不惜壓迫批評金正恩體制的脫北者人權運動家。如此高壓的決策不得不令人懷疑，南韓真的是我們所認知的民主國家嗎？」

美國華府國防論壇主席肖爾特（Suzanne Scholte）表示，「太可怕了！文在寅總統居然比南北韓的居民更擁護、支持金氏獨裁政權。他壓制表現自由、欺凌並威脅脫北者運動家，使南韓的自由民主主義逐漸崩潰。」

據悉，「自由北韓運動聯盟」的代表朴尚學（박상학）5月31日曾對北韓空飄傳單，遭金與正砲轟「雜種」、「人渣」，南北韓關係一度迎來緊張局勢，南韓政府不得不表示已考慮立法禁止空飄傳單；然而北韓卻仍於6月16日炸毀開城工業區內的韓聯辦，兩韓目前斷絕一切官方聯繫。

不過根據SBS電視台時事節目《Newstory》，朴尚學等人率領的脫北者團體，對北韓施放傳單時常未取得當地居民同意，當地居民憂慮該行為可能讓家鄉成為北韓軍方火砲攻擊的對象；而一些脫北者也表示不贊同，認為施放傳單等行為，可能會讓仍待在北韓的家人遭政府監視。

►口嫌體正直！北韓炸毀韓聯辦嗆「不甩南韓」 私下收「2萬件防護衣」捐贈

►二手票券豐富你的生活～

►全台首間冒險主題飯店！等你一起來趣淘

ET快訊
上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼　目擊者傻：地上都血
快訊／今天第五起溺水！29歲男貢寮自由潛水身亡
威力彩頭獎必中條件！他買2張說出「關鍵字」　網：先贏50%
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

文在寅壓迫脫北者人權？挨批「跪舔北韓」　美朝野：南韓真的是民主國家？

94歲老翁赴靈堂　自備手電筒！「只為看清楚愛妻容貌」...逼哭4萬人

至少54人罹難！60人移民船沉沒萬恩湖　土耳其邊境再傳悲劇

干預利比亞內戰！外國勢力「違反武器禁運」　德義法：考慮制裁

韓國總統遭「丟鞋」險擊中！扔鞋哥嗆「就是要讓他受辱」...可能得入獄

日本人受夠了！66％民眾「贊成再宣布緊急事態宣言」　安倍民調「奈米型」回升

3男湖邊夜釣「慘遭槍殺」！他急call爸救援...警驚：看過最慘的命案現場

快訊／伊朗官媒證實：中部發電廠發生爆炸！　6月以來連環爆

臉詭現紫斑！陽光正妹「以為感冒」慘昏迷7天　醒來「手腳都發黑」全切除

角逐美國總統！　肯爺「首場競選造勢活動」時間、地點曝光

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

三浦春馬17歲主演《戀空》爆紅　7歲出道享年30歲...溫柔笑顏成最美遺容

柯震東「花自己錢」買回《打噴嚏》　摀臉曝心裡話：其實我也想看《屍速列車》...XD

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》女團性感秀爆！楊丞琳：無可挑剔！　潘瑋柏.熱狗.瘦子狂讚：是我的菜！

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

文在寅壓迫脫北者人權？挨批「跪舔北韓」　美朝野：南韓真的是民主國家？

94歲老翁赴靈堂　自備手電筒！「只為看清楚愛妻容貌」...逼哭4萬人

至少54人罹難！60人移民船沉沒萬恩湖　土耳其邊境再傳悲劇

干預利比亞內戰！外國勢力「違反武器禁運」　德義法：考慮制裁

韓國總統遭「丟鞋」險擊中！扔鞋哥嗆「就是要讓他受辱」...可能得入獄

日本人受夠了！66％民眾「贊成再宣布緊急事態宣言」　安倍民調「奈米型」回升

3男湖邊夜釣「慘遭槍殺」！他急call爸救援...警驚：看過最慘的命案現場

快訊／伊朗官媒證實：中部發電廠發生爆炸！　6月以來連環爆

臉詭現紫斑！陽光正妹「以為感冒」慘昏迷7天　醒來「手腳都發黑」全切除

角逐美國總統！　肯爺「首場競選造勢活動」時間、地點曝光

寵物雲田八堡市集顧攤萌汪超欠摸！　可愛笑容藏悲慘過去

三浦春馬「1年前約定」失約了　女星暴哭：好捨不得

南投驚傳14女遭廁所偷拍！4.4顆星民宿淪陷　cos攝影師認罪了

香港單日「新增108例」創新高　部分公務員將在家上班

台南50多年歷史的太平洋理髮廳熄燈！　謝幕惜別會離情依依

中職／破百人擠爆運彩攤位　詹子賢親民把球迷當朋友

「80年代IU」20多歲當紅突消失！多年後吐真相：因權力型性犯罪出家了

胖子其實有腹肌！專家激推「只靠2招」溶解整坨油：靜止不動熱量也狂燒

不斷更新／富邦老將張正偉、林益全安打破蛋　7局樂天12比3富邦

台南軟爛夫19年不工作！乾淨衣物上拉屎「開心藏起來」…妻子扛家計崩潰

國際熱門新聞

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

她爛醉醒來…7男人在身上！

NASA罕見警告「潛在威脅」小行星　5天後近距劃過地球

兒子跑趴摘口罩　全家人染疫父病危

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

日本跑外送超好賺！23歲妹子月賺40萬日圓

綠帽男改娶75歲岳母！　前妻後悔「10年後求和」

家中洗澡到一半　裸體被警拖出屋外

性侵朋友送的比特犬　女友還幫忙拍片

她比賽高空體操「突凹折墜落」8m地面　脊椎詭異斷2節

「國內2500萬人染疫」！伊朗總統突自爆

後悔誤信WHO！南韓政府道歉：每人都該戴口罩

臉詭現紫斑！她感冒昏迷「手腳全發黑」慘切除

更多熱門

相關新聞

韓國總統遭丟鞋抗議！扔鞋哥「可能須入獄」

韓國總統遭丟鞋抗議！扔鞋哥「可能須入獄」

南韓總統文在寅16日召開第21屆國會開院演說，下午3時30分步出國會議事堂本館2樓玄關大門時，慘遭57歲男子鄭昌旭（정창욱，音譯）扔鞋抗議，幸好鞋子掉落樓梯邊，未被擊中。事後該男遭到警方緊急逮捕，然而青瓦台隨扈人員卻挨批保護總統不力。

南韓星巴克遭控歧視同志！封鎖交友網：兒童不宜

南韓星巴克遭控歧視同志！封鎖交友網：兒童不宜

日媒：英國尋求日本協助建設5G

日媒：英國尋求日本協助建設5G

讀賣：日本計畫邀台積電結盟設廠

讀賣：日本計畫邀台積電結盟設廠

後悔誤信WHO！南韓政府道歉：每人都該戴口罩

後悔誤信WHO！南韓政府道歉：每人都該戴口罩

關鍵字：

日韓要聞脫北團體朴尚學統一部南韓北韓金與正

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

遭指一夜情！Kimberley開嗆謝和弦

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

網紅直播業配「在流理臺洗4個月大寶寶」　被砲轟淚崩道歉

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

Tony到蘭嶼第一天「只能裸上身」！

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

Angelababy零修圖「身材比例」曝光！網驚：55身

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

更多

最夯影音

更多
許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面