後悔誤信WHO！南韓防疫當局「向全國人民道歉」：每人都應該戴口罩

▲南韓防疫副本部長權埈郁16日召開記者會。（圖／翻攝自大韓民國保健福祉部Youtube頻道）

記者羅翊宬／編譯

南韓中央防疫對策本部副本部長權埈郁（권준욱）昨（18）日召開例行簡報會議時，首度向大眾證實了疫情爆發初期時，因誤信世衛組織（WHO）防疫措施，未積極勸導一般人戴口罩，導致疫情迅速擴散。

權埈郁表示，「疫情流行初期未能瞭解、掌握新冠肺炎（COVID-19），在配戴口罩與否上聽信世衛與其他國家的防疫建議措施；在此我低下頭，深感歉意。」

根據韓媒《News1》，新冠肺炎爆發初期，世衛組織與美國疾病管制預防中心（CDC）並未勸導一般民眾透過戴口罩來預防被染病，僅表示醫療人員在照護患者、或至醫院探病等特殊情況下才需要配戴口罩。

回顧疫情爆發初期，權埈郁3月3日曾才在防疫記者會上表示，「根據專家說法，只有咳嗽的人才需要戴口罩，用以阻止病毒藉飛沫傳染給他人；一般市民僅需先遵守保持社交距離、勤洗手。」

▲南韓防疫當局呼籲，在室內或車內若無法遵守社交距離，一定要配戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

然而，南韓疾病管理本部卻於本月17日才證實口罩驚人的防疫功效，「若不配戴口罩，受感染的風險可能增加至5倍以上；在室內若無法遵守保持2公尺的社交距離，就一定得戴口罩。」

其實，南韓防疫當局在疫情流行初期時，曾低估無症狀感染的威力；然根據統計，南韓國內的無症狀感染患者佔所有確診者達30%。

據悉，截至19日0時統計數據，南韓前日通報34名新增病例，目前共累計1萬3745名確診者。

►70歲阿嬤體力猛！染病「吃退燒藥」繼續嗨6天5夜...害濟州島4人確診

►二手票券豐富你的生活～

►全台首間冒險主題飯店！等你一起來趣淘