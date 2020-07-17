長江今年第2號洪水形成！三峽大壩進水量飆升「每秒5萬立方米」

▲三峽大壩開啟洩洪深孔洩洪。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸水利部17日通報「長江2020年第2號洪水」在長江上游形成，指受強降雨影響，長江上游幹流及三峽區間來水明顯增加，三峽水庫入庫流量快速上漲，預計當晚8時三峽水庫最大入庫流量將達每秒55000立方公尺。

通報提到，三峽水庫入庫流量17日上午10時漲至每秒50000立方公尺，根據《全國主要河流洪水編號規定》達到洪水編號標準，「長江2020年第2號洪水」在長江上游形成，預計同日晚間8時三峽水庫最大入庫流量在55000立方米每秒左右。

水利部部長鄂竟平16日也在會議上指出，三峽水庫前期發揮了重要「攔洪削峰」作用，預計近期入庫流量將呈現「胖峰」、持續大流量的不利形勢，當前要統籌考慮三峽水庫自身安全和攔蓄大洪水的需要，全面掌握高水位下長江中下游幹流堤防運行情況、薄弱堤段和河道行洪能力等狀況，在兼顧水庫安全、堤防承受能力的基礎上，科學、合理地安排水庫下洩流量。

鄂竟平表示，當前應重點統籌長江上中下游防洪形勢，科學精心調度三峽水庫，同時，充分挖掘烏江、漢江和洞庭湖等流域水庫群的防洪庫容和空間，盡力減輕下游防洪壓力。

水利部也提到，長江水利委員會要繼續滾動分析預測預報，提出有針對的調度方案，精心細緻調度三峽水庫，確保水庫自身安全和下游地區防洪安全。