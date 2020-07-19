「里山在這裡」繪本新書發表　宣導社會與自然和諧共生

▲▼7/25里山在這裡繪本新書發表會，繪本封面照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局嘉義林區管理處委託逢甲大學專業團隊，推出《里山在這裡》繪本合輯，將於7月25日在鰲鼓濕地森林園區東石自然生態展示館舉辦新書發表會。活動即日起開始報名，歡迎對自然生態、里山倡議有興趣的親子家庭踴躍參加。

「里山」一詞源自日文，里山生活本質，在於重拾人類與土地的和諧關係。2010年在日本舉辦的聯合國第十屆生物多樣性公約締約國大會啟動《里山倡議國際夥伴關係網絡》，提出里山倡議指的是高山與平原之間，森林、社區與農業生態系構成的地景，是實現社會與自然和諧共生的理想，以永續利用的方式來管理土地和自然資源，達到兼顧生物多樣性維護與資源永續利用的願景。

▲吉祥物人偶山麻雀 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為了讓里山的精神從小札根，嘉義林區管理處以繪本形式，搭配書中主人翁社區林業小幫手「林業嘉」、輔以童趣圖像及深入淺出的文字，推出《里山在這裡》繪本合輯，收錄阿里山鄒族傳統生活、頂笨仔聚落、水雉生態教育園區、上林社區、鰲鼓濕地森林園區、臺南市巴克禮紀念公園等地經驗。一起跟著「林業嘉」的腳步看看社區夥伴們是如何實踐里山倡議的精神。繪本除了有生動的主題故事外，繪本末頁還有「給家長的話」導讀知識頁，簡要說明故事源起背景，方便家長為孩子導讀，適合國小3年以上學童閱讀。

▲DIY黏土手作成品 。（圖／記者翁伊森翻攝）

想更完整瞭解繪本精彩內容，一定不能錯過「里山在這裡新書發表會」。活動於7月25日上午10時，於鰲鼓濕地森林園區東石自然生態展示館辦理。當天除了邀請繪本創作團隊、繪本設計師及社區夥伴分享創作及里山倡議實踐心得之外，更邀請繪本設計師徐千舜為大家導讀。

設計師徐千舜才華洋溢，曾為知名兒童節目主持人千千姐姐，將以活潑生動的方式為觀眾導讀。還有可愛山麻雀人偶吉祥物合照與里山動物DIY黏土手作活動，歡迎有興趣的親子家庭報名，成功報名且全程參與者，每組可獲得精美小禮物及限量版繪本1本。

報名連結：https://tinyurl.com/yatm6jvb活動詳請上鰲鼓濕地森林園區臉書粉絲專頁查詢，相關問題請洽育樂課05-2787006分機148江小姐。無法參加現場活動的民眾，如想認識里山也可於國家書店及五南書局的實體店面及網站購買繪本。

▲▼ 7/25里山在這裡繪本新書發表會，活動海報。（圖／記者翁伊森翻攝）

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