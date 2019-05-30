環境友善農業及生態監測　台東都歷部落重現水梯田美景

▲結合台東農改場水梯田耕作技術指導及部落族人共同努力耕作，台東都歷部落成功再現水梯田美景。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣成功鎮都歷部落30日上午舉辦「都歷部落推動環境友善農業及生態監測成果觀摩會」，展示「國土生態保育綠色網路建置計畫」成果，包含水梯田復育、友善農業推動、林下養蜂及棲地生物調查，藉由農作現場觀摩期待參與的60多位農友都能以實際行動來支持，達成環境、生產者與消費者多贏的保育行動。





都歷部落位於太平洋、海岸山脈之間，是一處里山、里地和里海自然地景，台東林區管理處自2018年6月起與都歷部落合作推動「環境友善農業及生態監測」工作，結合台東區農改場水梯田耕作技術指導及部落族人共同努力耕作，在三方合作下，重新建立水梯田過去稻米生產知識與程序，以阿美族傳統耕作知識和現代科學結合，豐富水田溼地生態，提供生產與生態保育功能。

▲豐富水田溼地生態，提供生產與生態保育功能。

計畫主持人吳筱帆女士表示：「都歷部落過去擁有相當豐富生物多樣性，但農地近年施以慣行農法的影響下，生態景象早已不如過往。與台東林區管理處、台東區農業改良場合作進行水梯田復育工作，就是希望能讓部落族人認識友善耕作，一起復育並守護自然生態」。另外在檸檬友善生產及林下養蜂推動過程中，不使用農藥、化肥、除草劑，營造農業生物多樣性，該計畫更鼓勵在地6位年輕人一同參與。觀摩期間參與者對於田間生物多樣性的恢復及友善生產的農作物大表讚嘆，頻頻詢問耕作方式與效益，紛紛表示未來也要跟進。

▲不使用農藥、化肥、除草劑，營造農業生物多樣性推動臨下養蜂。



台東林管處劉蓮處長表示，希望鼓勵台東地區更多農友一同開啟友善環境的農業大門，一起追求環境與人類的共生共榮；瞭解林務局積極推動台灣國土生態保育綠色網絡的建置，營造友善環境，讓這些棲息地上生活的淺山動物也能受保護。