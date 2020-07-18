獨／網購洋菸拆封見「詭異啞鈴」...來電會嗯嗯叫！嫩妻羞怒：我不夠魅力？

▲屏東一名男子透過網路購買香菸，卻遭到詐騙，收到「飛機杯」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／屏東報導

屏東一名男子透過臉書廣告購買洋菸，原本以為採取在超商「貨到付款」就沒事，可是在超商直接拆貨的時候，卻發現來得並不是菸，而是「情趣用品」飛機杯2個，讓這名男子非常無奈，帶回家之後，老婆還和他大吵一架差點離婚，認為男子購買飛機杯，真的很有事，直逼問「是不是我不夠魅力」？

這名購買到飛機杯的男子小李，向《ETtoday新聞雲》記者表示，6日在臉書看到賣菸廣告，所以他依照廣告找到一名賣家，雙方透過通訊軟體來聯絡，小李表示要購買11條香菸，不過對方還提醒他是宅配超商，最多只能夠4條香菸，可見是屬於老手。

▲屏東一名男子透過網路購買香菸，貨到付款還是被詐騙 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲屏東一名男子透過網路購買香菸，貨到付款還是被詐騙 。（圖／記者吳奕靖攝）

所以小李以1條1100元的費用購買了4條，而且怕被騙，所以還選在超商「貨到付款」以爲這樣就不會被詐騙，但到貨之後，當場在超商打開貨品，卻看到了情趣用品「飛機杯」，立刻跟店員表示要退貨，不過超商店員說已經入帳，無法退款，讓小李非常無奈，把飛機杯先帶回家，沒想到老婆一看到之後，整個大怒，認為小李非常有事，逼問「是不是自己不夠魅力」，小李才會買「飛機杯」，讓小李「有苦說不出」。

小李表示目前已經通知165反詐騙，另外也循著貨運申訴管道要進行退款，不過小李也說超商店員跟他透露，這種「貨到付款」的方式，其實也經常出現「詐騙」，不少訂的貨跟來的貨「根本是差很大」，所以他要出面投訴提醒民眾要留意，不要以為「貨到付款」很安全，超商的刷卡機只要一「逼」，錢一入帳，就算當下發現被騙，接下來的處理程序就麻煩了。

▲屏東一名男子透過網路購買香菸，卻遭到詐騙，收到「飛機杯」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲屏東一名男子透過網路購買香菸，卻遭到詐騙，收到「飛機杯」 。（圖／記者吳奕靖攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康

►他奶奶的美麗小秘訣

【相關新聞】

獨／超多人被騙！網購香菸卻來「羞羞小物」 他曝3招保住血汗錢