雨天開車上山訪友開錯路　深陷山區枋警引導下山…500公尺花20分鐘

▲屏東縣枋寮警分局加祿派出所警員楊惟喨引導男子倒車下山 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一男子駕駛休旅車，要拜訪屏東縣枋山鄉山區道觀友，卻開錯路，眼見山路愈來愈窄，無法迴轉，又下著雨，怕掉路山谷不敢倒車下山，受困山區，適枋寮警分局加祿派出所警員楊惟喨執行勤務經過，趨前了解，引導他倒車下山，短短500公尺，開了20多鐘，平安順利下山，他對員警熱心，感動不已。

警員楊惟喨日前山區執勤，發現前方一輛休旅車動彈不得，上前了解；駕駛表示，原本要去台一線455公里處附近的道觀訪友，但因對地勢不熟悉，行至445公里就將車開往山的方向，經聯繫道觀友人，才發覺自己開錯路。

對方說，但先前已一路往山上開，道路越來越狹窄，導致無法迴轉，只能以倒車方式下山，由於山路蜿蜒陡峭，當時又下雨，不敢單獨以倒車方式將車開下山，怕會從山坡滑下，正愁不知如何是好，就遇到楊員。

楊員了解其困境後，以邊引導邊修正的方式，讓對方慢慢倒車下山，約500公尺的路程，花了20分鐘才順利開下山，駕駛對員警心很感動。

分局長黃國源肯定楊惟喨主動為民服務精神，值得員警學習；並提醒民眾遇到困難立即與當地派出所聯繫，派出所一定會立即派員協助。

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