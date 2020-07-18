獨／超多人被騙！網購香菸卻來「羞羞小物」　他曝3招保住血汗錢

▲屏東一名男子透過網路購買香菸，卻遭到詐騙，收到「飛機杯」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／屏東報導

屏東縣一名男子在網路社團上購買菸品，沒想到貨到付款拆開後發現，包裹裡裝的竟是情趣用品，他急忙撥打165反詐騙專線申訴，但手續過於繁雜讓他氣得向《ETtoday新聞雲》控訴，希望讓更多消費者注意到網路陷阱。高雄市政府消保官兼主任殷茂乾建議，網路交易為虛擬環境，消費者應確認賣家身分、保留所有交易資料以及確認實際到貨物品與購買項目是否有出入，有疑慮可立即向各地縣市政府消費者服務中心反映，也可撥打1950消費者保護專線、上網申訴。

▲▼屏東一名男子透過網路購買香菸，卻遭到詐騙，收到「飛機杯」 。（圖／記者吳奕靖攝）

《ETtoday新聞雲》獨家報導，屏東縣一名男子在臉書社團購買4條香菸，私訊賣家談妥價錢後，選擇超商取貨付款，為了防詐騙手法找上門，他在超商櫃台付款後當場拆開檢查，沒想到裡面竟是2件情趣用品，讓他超傻眼，直覺中了詐騙圈套，超商店員表示，已經付款的貨品無法在超商直接退貨，建議直接聯絡賣家。不過男子不想打草驚蛇，決定直接撥打165反詐騙專線，但是手續過於繁雜讓他相當無奈。

▲高雄市政府消費者保護官殷茂乾。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市政府消保官兼主任殷茂乾建議，網路交易為虛擬環境，消費者應確認賣家身分，務必保留交易資料，以備出現交易糾紛時可提出申訴、協調或訴訟，特別注意的是，「購買的東西要有存證，購買的東西和收到的東西是否有出入，是不是數量不足？功能損害？」消費者提出主張都應保留相關資料。

殷茂乾表示，消費者在網路上購物發現有爭議時，建議第一時間向物流公司反映較有效率，假若物流公司處裡未果，建議消費者立即向各地縣市政府消費者服務中心反映，也可撥打1950消費者保護專線、上網申訴。「這名男子在取貨後，當下立即拆開是很好的佐證方法！」不過殷茂乾表示，物流工作是送貨、託運，因此物流公司收貨時也要了解託運人是誰。

網路上販售菸品事件屢見不鮮，殷茂乾也指出，網路賣家若是販售私菸（國外未稅進口）可依《菸酒管理法》進行裁罰；若是銷售合法菸品則是依照《菸害防制法》處份。

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