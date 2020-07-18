阿帕契規劃進駐豐年機場　台東縣政府：會以居民生活品質為第一

▲▼ 陸軍航特部進駐豐年機場噪音問題案18日辦理大型說明會，台東發言的各界人士都一致反對。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府為加速處理日前康樂及豐年里居民陳情陸軍航特部進駐豐年機場噪音問題案，消除民眾疑慮，聽取鄉親意見，於18日辦理大型說明會，縣府廣邀台東的各級民意代表包含廖國棟立法委員、劉櫂豪立法委員，議長吳秀華及多位議員、台東市長張國洲與多位市民代表等，逾上百人共同關切此議題，發言的各界人士都一致反對，希望留給學生及民眾沒有噪音的教學環境。

會議由陸軍航空特戰指揮部副參謀長蔡則明上校進行說明，針對規劃進駐豐年機場後相關噪音改善作為及回饋補償等作法，簡報後大家紛紛針對所擔心可能產生的噪音及飛安問題詢問及表達抗議，也希望航特部能以台東志航基地引發民怨及地方心聲做深入考量。

縣長饒慶鈴表示，針對日前陸軍航特部隊有意將阿帕契直升機進駐台東豐年機場引發反對等造成不安問題，特邀請國軍單位，來為縣民說明，感謝國防部長官及陸軍航特部長官配合至台東進行本案詳盡解說，同時也希望能了解在地民眾的心聲。目前民眾反映及期待維持良好的生活環境，不希望被破壞，希望軍方能多方考慮或另覓合宜地點，並請將台東最真實之民意傳達至國防部，未來仍期待透過中央與地方良善的雙向溝通，創造國防安全與環境品質之雙贏局面。

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