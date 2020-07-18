　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

阿帕契規劃進駐豐年機場　台東縣政府：會以居民生活品質為第一

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 陸軍航特部進駐豐年機場噪音問題案18日辦理大型說明會，發言的各界人士都一致反對。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲▼ 陸軍航特部進駐豐年機場噪音問題案18日辦理大型說明會，台東發言的各界人士都一致反對。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府為加速處理日前康樂及豐年里居民陳情陸軍航特部進駐豐年機場噪音問題案，消除民眾疑慮，聽取鄉親意見，於18日辦理大型說明會，縣府廣邀台東的各級民意代表包含廖國棟立法委員、劉櫂豪立法委員，議長吳秀華及多位議員、台東市長張國洲與多位市民代表等，逾上百人共同關切此議題，發言的各界人士都一致反對，希望留給學生及民眾沒有噪音的教學環境。

會議由陸軍航空特戰指揮部副參謀長蔡則明上校進行說明，針對規劃進駐豐年機場後相關噪音改善作為及回饋補償等作法，簡報後大家紛紛針對所擔心可能產生的噪音及飛安問題詢問及表達抗議，也希望航特部能以台東志航基地引發民怨及地方心聲做深入考量。

▲▼ 陸軍航特部進駐豐年機場噪音問題案18日辦理大型說明會，發言的各界人士都一致反對。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

縣長饒慶鈴表示，針對日前陸軍航特部隊有意將阿帕契直升機進駐台東豐年機場引發反對等造成不安問題，特邀請國軍單位，來為縣民說明，感謝國防部長官及陸軍航特部長官配合至台東進行本案詳盡解說，同時也希望能了解在地民眾的心聲。目前民眾反映及期待維持良好的生活環境，不希望被破壞，希望軍方能多方考慮或另覓合宜地點，並請將台東最真實之民意傳達至國防部，未來仍期待透過中央與地方良善的雙向溝通，創造國防安全與環境品質之雙贏局面。

►靠這樣年輕20歲

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
被刷77分慘敗！桃園南勢國小吞0分收場…教練出面回應了
三浦春馬「護航偷吃男星」...淪網路箭靶自殺亡
三浦春馬身亡！10年前寫給自己的信曝光　73字看了淚崩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台梵關係生變？台灣區新任總主教：教宗沒有放棄台灣

同台教廷代表　蔡英文：期待與天主教一起讓台灣更美好

傳台灣獲南韓列優先開放名單　外交部：駐韓代表處密切關注

阿帕契規劃進駐豐年機場　台東縣政府：會以居民生活品質為第一

王定宇喊話國民黨協商廢考監：若扯東扯西就是政治操弄

脫口「棒球看前半局就好」惹議　柯文哲澄清：是沒時間看！

開刀傷口隱隱作痛...陳玉珍傷勢曝光　網喊：這傷太重建議截肢

柯建銘稱「同是民主老兵」：菊姐，監察院交給你了！

藍綠互控「複製貼上」！吳益政談政策形成：不要只看誰有貓、誰會跳舞

王世堅：政府人民窮忙於三倍券　只為凸顯「蘇」恩浩蕩

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

秦媽媽溪邊玩水被3小孩猛攻　求放過：奶奶的頭髮怕濕啊XD

體感破41℃！外送員疑中暑熱衰竭　突昏跌花圃命危...搶救仍未脫險境

旅客突落軌...差2分鐘列車進站　正義哥跳月台救人！台鐵：錯誤示範

陳零九帶著八三夭調教恆毅吉他　練成上高雄巨蛋雪恥！終結霸凌

2飛官殉職！弟兄敬禮送最後一程　高嘉隆10年女友捧遺照護他上車

台梵關係生變？台灣區新任總主教：教宗沒有放棄台灣

同台教廷代表　蔡英文：期待與天主教一起讓台灣更美好

傳台灣獲南韓列優先開放名單　外交部：駐韓代表處密切關注

阿帕契規劃進駐豐年機場　台東縣政府：會以居民生活品質為第一

王定宇喊話國民黨協商廢考監：若扯東扯西就是政治操弄

脫口「棒球看前半局就好」惹議　柯文哲澄清：是沒時間看！

開刀傷口隱隱作痛...陳玉珍傷勢曝光　網喊：這傷太重建議截肢

柯建銘稱「同是民主老兵」：菊姐，監察院交給你了！

藍綠互控「複製貼上」！吳益政談政策形成：不要只看誰有貓、誰會跳舞

王世堅：政府人民窮忙於三倍券　只為凸顯「蘇」恩浩蕩

日職／陽岱鋼本季首觸身球　敲1安跑回1分巨人5連勝

偏頭痛「鴉片類藥物會上癮」是謠言！最新研究證實：它是最有效止痛藥

中職／首轟球被猿迷丟回場內　洪總慈父微笑親手交給辛元旭

好想當貓！苑裡店義診「最美醫生」溫柔觸診　還有1天快報名

挑戰「旗靈縱走」突然神隱！高雄男陳屍邊坡竹林亡　隊友回頭傻了

個唱遇疫情慘被延期　鼓鼓解封後...報復性「連唱兩場」再埋伏筆！

不斷更新／廖健富、陳俊秀安打攻下1分　張正偉陽春砲7局富邦11比5樂天

Tiffany、寶格麗手錶都有彩色皮革款！附加「快拆」功能　讓你每天都換新色

香港首爆藝人染疫！24歲女歌手「14天內到處受訪開演唱會」　61歲男星疑也中招

中職／史上首次！高國輝高國麟「背靠背」開轟還有一巧合

政治熱門新聞

林昶佐被手襲褲袋　陳柏惟曝光關鍵影像

扯髮邱議瑩！葉毓蘭：我出手不能對不起教過的警察

柯P「看棒球很無聊」　3年前發文自打臉

「邊緣人」陳柏惟解說立院戰　13萬人笑爆

國民黨4招與民進黨纏鬥2小時　陳菊過關8/1上任

傳台灣獲南韓列優先開放名單　外交部：駐韓代表處密切關注

快訊／超驚悚！呂玉玲出手環抱賴品妤　「超狠扯髮拖行」

退警場外高喊「衝進去」朝警砸雞蛋...國民黨怒轟：警察快抓他

快訊／遭國民黨提告「不在場投票」涉偽造文書　陳瑩批「自導自演」

王世堅：排隊買三倍券只為凸顯「蘇」恩浩蕩

3Q哥靜看混戰　前方「榕樹下男人」引關注

手舉牌再爆侵權！李眉蓁稱：支持者自印　網貼照打臉

國民黨告發陳瑩　柯建銘預告結果

罷捷總部控黃捷　派2間諜潛總部

更多熱門

相關新聞

殉職飛官今年想婚　教友PO照悼念

殉職飛官今年想婚　教友PO照悼念

OH–58D「奇歐瓦」戰搜直升機16日墜毀新竹機場，駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉不幸殉職。在新北市汐止區長大的高嘉隆是一名虔誠的教徒，殉職的消息傳開後，汐止聖方濟天主堂透過臉書PO文悼念，教友們也紛紛留言致意，「請大家為他善良的靈魂祈禱」、「祈求主領他到天家，求主撫慰他的家人」。

飛官探雙親5天後殉職　超強經歷曝

飛官探雙親5天後殉職　超強經歷曝

12年前同一天直升機墜毀　21年前7月眼鏡蛇也摔入水庫

12年前同一天直升機墜毀　21年前7月眼鏡蛇也摔入水庫

快訊／OH-58D戰搜直升機墜毀奪2命　正副駕駛飛行時數曝光

快訊／OH-58D戰搜直升機墜毀奪2命　正副駕駛飛行時數曝光

快訊／航特部戰搜直升機重落地　2員送醫目前狀況不明

快訊／航特部戰搜直升機重落地　2員送醫目前狀況不明

關鍵字：

阿帕契陸軍特戰指揮部豐年機場

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

快訊／日本男星三浦春馬自殺亡！

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

謝和弦爆婚後待紐約就出軌「和洋妞一夜情」！

台北北投「77：0」虐殺桃園南勢

張雅琴不挺了　轟蔡政府政策失敗

林瑞陽60歲近照曝　張庭痛哭：好怕他倒下

帶混血貓出門　公園伯以為是石虎

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」

情侶草叢上演「活春宮」！大媽怒拿木板狂搧

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

更多

最夯影音

更多
林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭
謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面