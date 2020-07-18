婆婆超疼媳婦！進7家店狂偷衣服...被抓時痛哭：想為她備齊夏裝

▲婆婆到店家偷衣服，被抓時稱都是給兒媳婦的。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

在很多人印象中，婆媳能和睦相處是件很不容易的事，不過在浙江溫嶺就有一對「親如母女」的婆媳。一名婆婆非常疼愛媳婦，為了讓媳婦穿得體面一些，竟不惜觸犯法律，多次到各大服裝店盜竊，只為幫媳婦把整個夏天的衣服都備齊。

綜合陸媒報導，經營服裝店的林女士近日在清點衣服時，發現一處掛衣服的位置上少了一件外套，懷疑衣服應該是被人順手牽羊了，於是趕緊向大溪派出所報警。

詳細了解情況後，民警立即查看店內的監視器，發現兩名可疑女子在店內趁沒人注意時，其中一名女子把衣服迅速拿下來塞到袋子裡，整個過程十分熟練，沒有絲毫慌張，得逞後兩人迅速離開現場。

民警透過店裡的監視器及路面監控，確定嫌疑人的具體身份以及她們平常騎乘的電動車，再根據電動車的軌跡鎖定了住處，將她們抓獲，婆媳倆人在派出所裡抱頭痛哭。婆婆表示，「媳婦就是我的心頭肉，我們家家境不是很好，希望可以為媳婦備齊整個夏天的衣服。

讓民警驚訝的是，兩名嫌疑人竟然是婆媳關係。據媳婦林某表示，她和婆婆在6月初一起出門逛街，在一家衣服店閒逛的時候，看中了一套衣服，但因為價格太貴，就捨不得買，哪知道回到家後，婆婆竟拿出一套衣服送她，一看正是自己喜歡的那套衣服。

大溪派出所民警金以達表示，媳婦一方面覺得婆婆的做法是錯誤的、違法的，但另一方面又覺得婆婆又是出於關心她，她當時心裡是有點感動的，所以也有點貪小便宜的心裡，想說婆婆沒有被抓到，索性就把這件衣服收下了。

有了第一次後，婆媳倆摸到了一些不勞而獲的門道，由於讓婆婆一人出去冒險不放心，林某覺得需要陪婆婆一起，這樣萬一出了事情也好有個照應。

據婆媳兩人的說法，她們是從6月18號之後的某一天晚上開始偷竊，陸陸續續偷了7家店，涉案物品總價值仍在估價中。目前，婆媳二人已被刑事拘留，案件還在進一步審理當中。

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