全台首場跨國音樂會17日登場　搖滾台中第13年改採線上直播

▲新聞局長黃國瑋（右1）宣布，今年搖滾台中改採線上直播。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府6日舉辦記者會宣布，受到疫情影響，今年進入第13年的「搖滾台中」改採線上直播，卡司更強，不但有16組國內知名歌手，更串聯日本、泰國、韓國、馬來西亞等4國樂團，新聞局長黃國瑋表示，音樂人需要被大家聽見，因此決定續辦，歡迎全球樂迷屆時一同上線，跟著螢幕嗨翻天！

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▲台中在地樂團貝婷大師、海克力斯、消波塊、靈魂咆哮、老破麻出席。

新聞局上午舉行「2020搖滾台中」起跑記者會，由去年獲選為搖滾台中數位合輯之一的樂團「貝婷大師」開場，海克力斯、消波塊、靈魂咆哮、老破麻等樂團也出席，展現在地搖滾陣容。

海克力斯樂團表示，搖滾台中已舉辦13年，樂團則已成立20年，台灣獨立音樂發展環境愈來愈好，現在比以前更重視獨立音樂，希望透過線上直播，讓更多人看見他們的音樂。

新聞局表示，今年「搖滾台中」線上直播、免費收看，大家不用到場也能跟著螢幕嗨翻天，只要打開手機、平板或電腦，「人人都是第一排搖滾區」，甚至海外樂迷也可同步狂歡，期望以音樂的力量，祈願疫情儘快平息。

今年除了邀請到魏如萱、宇宙人、麋先生、Suming舒米恩、大象體操、告五人、無妄合作社、P!SCO、Vast & Hazy、康士坦的變化球、I Mean Us等11個國內知名樂團；台中的在地創作者則有海克力斯、貝婷大師、消波塊樂團、靈魂咆哮，及老破麻5組樂團；另外還串聯日本、泰國、韓國、馬來西亞等，以預錄方式製成特別節目穿插在網路直播中，節目另邀請泰國大山音樂節、日本Fuji Rock亞洲2大音樂祭，現身說法音樂面對嚴峻挑戰的因應之道。

搖滾台中線上直播將在7月17日下午5點至晚上10點，及7月18日下午4點至晚上10點準時上線，可在台中市政府新聞局YouTube頻道( https://www.youtube.com/user/newstaichunggov )、也可在臉書粉絲專頁「搖滾台中」( https://www.facebook.com/RockInTaichungMusicFestival/ )收看，全球樂迷準備一起嗨翻天吧。

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