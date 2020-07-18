月老幫牽線！「這4生肖」7月下旬...有舊情復燃機會

▲月老牽線這4生肖，想復合舊愛，就把握這次機會！（示意圖／取自免費圖庫Pexels，下同）

實習記者任珈萱／綜合報導

2020年已過了一半，你感情路也許走得很艱辛，太多挑戰讓人絕望，不過根據《騰訊網》報導，7月下旬開始，有4個生肖，在月老牽線下，有機會與舊情人死灰復燃、破鏡重圓，重拾你那些遺失的美好！

生肖龍

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其實屬龍的人，並不是一個喜歡對前任念念不忘，只是他們有時候過於衝動，做事的時候不經過思考，本著發洩情緒的目的，所以總是會得罪身邊的人。不過，在7月下旬期間，月老牽線，註定破鏡重圓，生肖龍的人得月老幫忙，舊愛回歸之後，在他們的不斷努力之下，還有重新走到一起的機會，感情破鏡重圓，舊情複燃，重新走到一起，再續前緣。

生肖兔

屬兔的人，其實不糊塗，他們清楚自己想要什麼，同時他們也會為自己的目標努力。在愛情中，生肖兔想要的是幸福，他們就會儘量避免爭吵，處處忍讓，沒多少矛盾。可是當生肖兔忍讓過度，矛盾激化，就可能走向分手。雖然不是生肖兔想要的結果，但最終後悔已經來不及。在7月下旬期間，月老牽線，註定破鏡重圓，生肖兔牽掛著舊愛，將相聚牽手，其實在思念舊愛的時候，心中也是忐忑不安，他們甚至不清楚堅持能不能挽回。

▲屬兔的人在思念舊愛時，仍是忐忑不安。

生肖馬

屬馬的人，在愛情當中也會有各種稀奇古怪的想法，甚至非常的刁鑽，最重要的另一半離開了自己，起初覺得分手無所謂啊，好聚好散，但是時間一長，心裡就會十分落寞。在7月下旬期間，月老牽線，註定破鏡重圓，生肖馬的思念也越來越強烈，想念如果會有聲音的話，前任隔著千山萬水，一定能夠聽得到，也許真的是聽到了生肖馬內心的呼喚，前任主動請求複合，這一次一定會好好把握住機會，兩個人和好如初。

生肖虎

屬虎的人，是一個很容易變心的生肖，所以分手對於生肖虎來說，可能就是一件習以為常的事情了。但是歷經千帆，驀然回首，才覺得自己最愛的那個人已經被自己給拋棄了，這都是年少無知惹的禍。在7月下旬期間，月老牽線，註定破鏡重圓，如果對方還沒有結婚的話，生肖虎一定會去找對方複合的，而且很有可能成功，不僅是因為說會道，更重要的是他們的誠意。

▲7月下旬期間，如果對方還沒有結婚的話，生肖虎要去找對方復合！