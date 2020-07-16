威力彩狂飆18.3億今晚開獎　5大生肖「財運一路旺到年底」快衝

▲艾菲爾老師說，農歷10月後，生肖龍事業運也會開始爆發，正財與偏財雙雙得到加持。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

威力彩連槓44期，頭獎獎金累積高達18.3億元，今天（16日）晚間獎號就會出爐，許多人搶買就想當億萬富翁。而到底自己的財運旺不旺呢？星座專家艾菲爾老師先前曾提到5大生肖的朋友的財運，會從現在一直旺到年尾！他也說，其他人記得找這些上榜的朋友、閨蜜，「讓他們請吃大餐喔。」

艾菲爾老師月前在「塔羅牌老師艾菲爾」臉書粉專發文，提到第5名生肖是龍，他分析，今年財運屬於倒吃甘蔗，越到年底越好，特別農歷7月開始，會有薪資以外的收入進帳，可考慮往不定期的投資方向去做；而農歷10月後，事業運也會開始爆發，正財與偏財雙雙得到加持，保你財運一路旺到年底。但他也提醒，避開過於投機，以免沉溺其中。

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第4名則是生肖鼠，艾菲爾老師說，「農歷9月開始就走諸事吉昌的好運，到了11/7立冬交年運後，更是徹底擺脫本命年陰霾，運勢終於可望由黑翻紅，很快就能發現賺錢良機，甚至找到新財源，發財指數直線上升！」

▼威力彩頭獎獎金累積高達18.3億元，今晚開獎。（示意圖／記者許力方攝）

▼艾菲爾老師表示，生肖狗大有可能被加薪。（示意圖／記者周宸亘攝）

艾菲爾老師表示，第三名是生肖猴，「農歷7月後有『將星』吉星入命，若想挑戰副業，或考慮跳槽、轉職者，現在即可開始計劃。一切將在7月後慢慢步入正軌，甚至勝過目前收入都不是問題！」

至於第二名則是生肖狗，艾菲爾老師分析，「農歷11月有『天解』吉星照拂，你所渴望的事情皆能在此時順利達成，同時能夠全心全意投入自己的理想或投資的事業。隨著偏財運越來越旺，你在職場上被升職加薪也大有可能喔。」

而第一名出爐是生肖虎，艾菲爾老師說，上半年努力撒下的網，下半年都可以收網享豐收，「農歷8月你將能一轉新運，不管是財富、事業都是大吉大利、心想事成。」但他也提醒，可開始養成記帳的習慣，定期檢視自己的收支狀況。