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回應美國指控中國想竊取疫苗　華春瑩「表情搶戲」：我們需要靠偷？

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▲▼ 新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲中美新冠肺炎疫苗的研發工作陸續出現進展，近期卻演變成口水戰。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國日前一些官員指控，「中國發動網路攻擊」，是想「竊取美國的疫苗」。大陸外交部17日記者會上，有媒體問到相關問題，新聞發言人華春瑩回應時「無奈笑了」，「太荒謬了！大家都知道，中國在新冠疫苗研發方面處於領先地位，我們有一流的科研人員，我們不需要去靠『偷』來取得領先地位。」

她表示，中方已多次強調，中國是網路安全的堅定維護者，也是網路竊密和攻擊的主要受害國之一。中方在網路安全問題上的立場是一貫、明確的，堅決反對並依法打擊任何形式的網路攻擊和竊密活動。

華春瑩指出， 中國不會像個別國家那樣謀求壟斷、買斷疫苗和抗疫藥品，「我們將繼續同有關國家一道，加強和推進在疫苗研發、生產和分發方面的合作，為全球儘快戰勝疫情、維護世界各國人民的生命安全和健康作出我們的貢獻。」

她也指責，「至於中國威脅報復美國企業，有關言論是典型的混淆是非、顛倒黑白，也是赤裸裸的霸權心態的表現，看一看美國政府如何窮凶極惡、不擇手段地以莫須有罪名打壓華為等中國企業，看看美方如何沒有底線、嚴重違反人權地恐嚇訛詐、任意抓捕中國企業人員，甚至威逼利誘其小夥計至今非法拘押孟晚舟女士。我想問，有任何一家美國企業在中國遭遇同樣的經歷嗎？」

華春瑩最後強調，中方不會像美方這麼low，「我們將堅定不移推動全方位對外開放，致力於發展更高水準的開放型經濟，為中外企業打造一視同仁、公平競爭的市場環境。但我們也不會允許美方肆意侵害中國企業的正當合法權利，我們有權利拒絕霸凌和不公。」

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