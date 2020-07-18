6種「新冠肺炎症狀2.0」曝光　發燒竟不是最慘…感染第5天是關鍵日！

▲新冠肺炎出現的6種症狀，「頭痛」屬於最新多數症狀。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情在全球造成1400萬餘人確診，專家曾表示疫苗不易開發的原因，是新冠病毒變異性太大，在每位確診病患身上，可能出現微小的變異，近日病毒學科學家發現，新冠病毒所產生的症狀可分為6種類型，且可能導致不同的後遺症。

根據英國《太陽報》報導，倫敦國王學院過去研究多位確診病患，並建立病毒數據模型，初期時發現大部分的確診病患，在出現症狀的第13天左右，就會痛苦不堪需要到醫院就診，而在前五天確診的人具有高風險的感染可能，若及時救治則可以讓許多接觸者免於感染。

目前發現了6種類型的症狀，並伴隨一些症候群。

1. 疑似流感狀態，但沒有發燒

這些感染者可能出現頭痛、喪失嗅覺、肌肉疼痛、咳嗽、喉嚨痛、胸痛。

2. 如感冒發燒者

這些感染者可能出現頭痛、嗅覺喪失、咳嗽、喉嚨痛、聲音沙啞、發燒與食慾不振。

3. 腸胃道症狀

這些感染者則會出現頭痛、嗅覺喪失、食慾不振、腹瀉、喉嚨痛、胸痛、但卻沒有咳嗽。

4. 嚴重1：疲勞

感染者會出現頭痛、嗅覺喪失、咳嗽、發燒、聲音沙啞、胸痛、疲勞。

5. 嚴重2：混亂感

感染者會出現頭痛、嗅覺喪失、食慾不振、咳嗽、發燒、聲音沙啞、喉嚨痛、胸痛、疲勞、精神錯亂、肌肉疼痛。

6. 嚴重3：腹部與呼吸症狀

感染者會出現一系列症狀，包括頭痛、嗅覺喪失、食慾不振、咳嗽、發燒、聲音沙啞、喉嚨痛、胸痛、疲勞、精神錯亂、肌肉疼痛、呼吸急促、腹瀉、腹痛。

國王學院研究人員表示，「頭痛」是最新發現的關鍵症狀，目前有62％的病患都有出現，重症者除了年長者之外，更有虛弱免疫力低弱者、以及過重的人。

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