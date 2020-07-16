網站曬妹公告「聲音嗲嗲的」：很會引誘！他秒約定5000元使壞　結局反轉

▲阿正因為在應召集團擔任馬伕，而被判刑。（圖／示意圖，無關本案／pakutaso）

記者林昱萱／新北報導

一名男子「阿正」（化名）日前加入了某個應召集團，並在裡面擔任起「車伕」的工作，而其他應召站成員則會在網路上張貼色情訊息，引誘男客上門，接著再由阿正出面接送小姐。對此，新北地院審理後，依法判阿正2月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿正加入該應召集團後，與集團成員共同基於意圖使女子與他人交易行為，而媒介營利之犯意聯絡，在裡面擔任車伕，而他的同夥則在網路上刊登，「叫小姐、外送茶」、「來X他X他，缺很大，皮膚白潤身材好，臉蛋好看聲音嗲嗲的很會引誘你」等色情訊息。

對此，警方得知該訊息後，喬裝成嫖客並加入該應召集團的LINE，約定以5千元的價格與其小姐進行性交易，而阿正則在雙方約定時間之前，將小姐載到雙方約定的摩鐵，未料才剛上車沒多久，警方就立即表明身分，當場將兩人查獲。

對此，新北地院認為，阿正不思依循正途營生，為一己私利，媒介女子為性交行為為以牟利，敗壞社會善良風俗，考量其於法院審理時，終能坦承犯行，因此依犯圖利媒介性交罪判他有期徒刑2月，如易科罰金得以1千元折算一日。

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