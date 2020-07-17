三倍券買冷氣！神邏輯對話「可當4000扣嗎」...網開眼界　老闆回應中肯爆

▲冷氣師傅示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／周亭瑋報導

振興三倍券立意良善，但也像一面照妖鏡，照出各種人性的貪婪。一名冷氣行老闆今發文抱怨，客人在確認可用三倍券付款後，不斷要求給優惠，還自認為有理的爭辯，講到最後反悔不買，讓他忍不住心累。

「請問這是誰的朋友還是親人？麻煩帶走好嗎？」老闆在爆怨公社娓娓道來，一位客人今天想買冷氣，他報了價格，雙方也談好安裝時間，結果從講到三倍券的那一刻，就徹底變調了。

請繼續往下閱讀...

客人表示，「那你們可以像小七一樣，給3000扣4000嗎？好比冷氣3萬元可以當4萬元使用。」聞言，老闆無奈回應，「我聽不懂你在講什麼，你知道你自己在說什麼嗎？」

一席話立刻被對方反駁，吐槽說「你的意思就是不可以嘛，那你這樣根本沒有達到振興經濟的目的阿！」對此，他傻眼解釋道，「我去銀行換錢，銀行也不會多給我半毛啊，我還不是3000換3000，1萬換1萬。」

▲老闆大吐苦水。（圖／翻攝自爆怨公社）

眼看對方還是沒開竅，他忍不住回擊，「哎呦，反正我賣你貴一點就好了，我可以把你的3000振興券當做5000來扣，讓你感受到振興券自動放大的感覺，如何？大家皆大歡喜笑瞇瞇。」

最後，客人給軟釘子，表示「答案還不是一樣，那老闆我再跟你聯絡。」而他不禁感嘆，11年前發放消費券時，就遇過不少奧客，「結果10多年後還是碰到了。」

對於奧客之舉網友紛紛直呼，「笑死...這種北爛怎麼這麼多」、「人的貪心真可怕」、「北七哦，什麼怪理論，奇葩奧客」、「好險冷氣還沒裝」、「很多價格拉高，客人就覺得自己賺到了，但...商人又不是笨蛋，沒人想做無本生意」、「這種人應該不少」。

►秀智自爆嬰兒皮膚養護祕訣