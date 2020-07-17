領三倍券小心淋雨！週六「南北降雨熱點」出爐　6縣市熱飆38度

▲明日有1269間郵局加班營業。（圖／記者周宸亘攝）

記者李宜秦／台北報導

三倍券日前已開賣，郵局明（18）日首次於週六開放購買，中華郵政預計將湧入120到150萬人領取。中央氣象局提醒，受西南風影響，中南部清晨到上午期間有短暫陣雨，午後各地山區、宜花東、大台北地區等地也有雷雨，若出門買券的民眾要多加注意，此外明日氣溫較高，6縣市將有38度高溫，排隊時也須多補充水分，以免中暑。

中華郵政表示，為便利民眾購買，明日將有1269間郵局加班營業，其中987間郵局專營三倍券發放服務，中華郵政總經理江瑞堂表示，明日預計將湧入120到150萬人領取三倍券，有機會創下開賣以來新高。

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▲中華郵政推估明將湧入上百萬人至郵局買三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

中央氣象局預報員李孟軒表示，明日氣溫偏高，週末兩天受到西南風影響，中南部地區清晨到上午有短暫陣雨，不過雨量偏少。明日午後各地山區、宜蘭、花蓮、大台北、偏東側等地區會有雷陣雨。

今日高溫前三名包括南投服務區39.1度、台北市區38.6度、台東大武38度。李孟軒表示，明日天氣依然炎熱，台北、新北、南投預計將有38度以上高溫。氣象局也針對全台16縣市發布高溫資訊，其中台北市、新北市、新竹縣、南投縣、花蓮縣、台東縣均亮橙色燈號，有38度極端高溫出現機率。

▲氣象局發布高溫資訊。（圖／氣象局提供）

李孟軒指出，週一起受太平洋高壓影響，各地氣溫炎熱，降雨以午後雷雨為主，週一雷雨範圍較大，西半部、東北部、各地山區都有雷雨，且可能出現局部大雨，週二後雷雨範圍則以中部以北、宜蘭、各地山區為主。