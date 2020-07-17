　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

盯3C眼乾「生理食鹽水、洗眼液」就能解？　醫：恐弄巧成拙

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

接睫毛,揉眼睛,眼睛癢。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲盯3C眼乾「生理食鹽水、洗眼液」就能解？醫：恐弄巧成拙。（圖／示意圖／記者彭懷玉攝）

記者嚴云岑／綜合報導

全民3C世代來臨，無論男女老少幾乎人手一支手機，但長時間盯著手機追劇、聊天，也容易造成眼睛乾澀，有些民眾會自行購買生理食鹽水、洗眼液或人工淚液緩解，但醫師提醒，此舉可能會弄巧成拙。

中國醫藥大學附設醫院新竹分院眼科主任陳瑩山在「食品藥物安全週報」提到，生理食鹽水是把用於身體的注射液，改為使用在眼睛，雖然短時間內會感到眼睛很涼快，但只能維持幾分鐘。一般坊間購買的洗眼液，是比生理食鹽水更能定焦在眼球表面的產品，但也只能短暫舒緩眼睛乾澀，如果用洗眼液清洗眼睛就以為可清潔殺菌，不但徒勞無功也毫無效果。

請繼續往下閱讀...

陳瑩山表示，有些乾眼症的病患，因為眼淚分泌較少發揮，造成眼球表面防護破功，病菌容易沾附在眼睛，成為病菌侵襲的破口，與生理食鹽水和洗眼液比較之下，人工淚液是相對安全，又能夠舒緩眼睛的產品，目前有單支裝不含防腐劑的人工淚液，使用方面較可以放心，而價錢方面就由消費者考量了。

點眼藥水,眼睛,眼睛痛,藥水,失明,眼科。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，開封後的眼藥水若經久放恐變質，不建議使用。（圖／示意圖／達志影像）

至於人工淚液和眼睛分泌的淚液成份是否一樣？陳瑩山表示，這是另外一個迷思，有些人認為，人工淚液是一種「人造的淚液」，事實上人工淚液並不能成為眼睛抗菌的保護液，因為它不像淚液含有白血球、抗體及酵素等保護眼睛的成份，並非使用人工淚液就不怕乾眼症。

另外，陳瑩山也發現有些民眾也會把看醫師開立的眼藥水冰在冰箱，眼睛一不適就拿出來點用，但他提醒，眼科醫師開立的，多為殺菌藥水，主要治療結膜炎與角膜炎，不適合隨時拿來用，且開封過久的眼藥水，點入眼睛可能有反效果。他提醒，最佳的護眼之道，就是讓眼睛多休息，並減少使用3C產品，讓健康的眼睛自行分泌淚液，才是根本之道。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
她罹癌割雙乳！夫怨「沒性生活」…偷吃女員工　醫感嘆說話了
全台「最孤單縣市」出爐！自己過生日、去動手術
三倍券「可預購但不給領」！他跑6趟撲空…聽超商解釋氣炸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「塑膠片」固定三倍券！　網嗆「到底是誰想的」：不能用紙夾嗎？

盯3C眼乾「生理食鹽水、洗眼液」就能解？　醫：恐弄巧成拙

領三倍券排爆！張雅琴不挺了　罕見怒轟蔡政府「政策失敗」

三倍券「可預購但不給領」！民眾跑6趟撲空…聽超商解釋氣炸

台南50多年歷史的太平洋理髮廳即將熄燈！　黃偉哲關心體驗最後尊榮服務！

獨／高雄女羞看「三角森林」...萬黑叢中一點白　醫驚喊：有8隻腳還在狂吸

17歲遭抓伕入伍　劉錫輝：國軍槍殺了我的父親

影／柬埔寨3名確診者「從美國來台轉機」　莊人祥：已掌握同機接觸者13人

關閉8萬粉追蹤臉書！作家追奇震撼宣告　網：謝謝你開過這個粉專

請注意！路口有「笑臉」　桃園啟用全台首創車速微笑偵測提醒系統

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

男選手模仿鄧紫棋…本尊一合唱都認證！　鐵肺歌后PK郎朗「誰浮誇」ＸＤ

鄧倫密室逃脫「被NPC凶到結巴軟腳」　楊冪機智使出「軟綿音撒嬌」過關了！

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

學會「搭搭搭」3步伐對手秒滑倒！　他拍籃球教學萬人朝聖：動作超細

這種守備~~洪總表情包又來啦

「塑膠片」固定三倍券！　網嗆「到底是誰想的」：不能用紙夾嗎？

盯3C眼乾「生理食鹽水、洗眼液」就能解？　醫：恐弄巧成拙

領三倍券排爆！張雅琴不挺了　罕見怒轟蔡政府「政策失敗」

三倍券「可預購但不給領」！民眾跑6趟撲空…聽超商解釋氣炸

台南50多年歷史的太平洋理髮廳即將熄燈！　黃偉哲關心體驗最後尊榮服務！

獨／高雄女羞看「三角森林」...萬黑叢中一點白　醫驚喊：有8隻腳還在狂吸

17歲遭抓伕入伍　劉錫輝：國軍槍殺了我的父親

影／柬埔寨3名確診者「從美國來台轉機」　莊人祥：已掌握同機接觸者13人

關閉8萬粉追蹤臉書！作家追奇震撼宣告　網：謝謝你開過這個粉專

請注意！路口有「笑臉」　桃園啟用全台首創車速微笑偵測提醒系統

新手人妻KIMIKO的20句說語錄：「數字從來不是重點，重點是你看起來的樣子」

七爺八爺撒冥紙、水球炸彈…國民黨4招與民進黨纏鬥2小時　陳菊過關8／1上任

才害警局長被拔官！高雄舞廳又出事…警臨檢見「特殊身分」嚇傻

中職／洪聖欽本季首先發　索沙要幫悍將終止4連敗

母牛被賣！深情公牛狂追1公里攔車…結局讓人感動

「搗碎洋蔥」濕敷頭皮、眉際可治禿頭？　食藥署出面闢謠了

停工5年3個月！北市府17日核發大巨蛋新建照可復工

川普聲稱研發「超級特級飛彈」　五角大廈證實：17倍音速

生活熱門新聞

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

三倍券到手！他all in威力彩結局出爐

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

快訊／6名泰國人抵曼谷「發高燒」！指揮中心回應

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

快訊／６名發燒泰國人檢驗陰性！

網揭三倍券「2致命缺陷」：被消費券海放

妻產後「一攤噁肉」拒減肥　夫1年不敢碰

快訊／國內再增2例境外移入　指揮中心1400記者會同步說明

夜衝進辛亥隧道　他遇腳踏車女嚇傻

獨／高雄女羞看「三角森林」　醫驚喊：有8隻腳還在狂吸

排領三倍券嫌煩？他曝當年領馬政府消費券慘景

白沙屯媽進香已無純粹聲響

超商領三倍券！店員「忙忘1步驟」虧慘

更多熱門

相關新聞

口罩實名制不退場藥局有獎！最高可領3萬

口罩實名制不退場藥局有獎！最高可領3萬

台灣口罩實名制在今年2/6正式上路，食藥署今（16）日表示，將針對109年2月6日至109年6月30日期間，配合政府辦理口罩實名制表現績優的健保特約藥局，將發放獎勵金，每間藥局最多可領到3萬元，最快9月就可發放，符合資格的藥局共有6400家。

減肥藥「沛麗婷」恐致直腸癌、肺癌　廢止藥品許可證

減肥藥「沛麗婷」恐致直腸癌、肺癌　廢止藥品許可證

國外買零食寄回台　每日不得超過6KG

國外買零食寄回台　每日不得超過6KG

用除斑筆點痣　18歲少女下場慘

用除斑筆點痣　18歲少女下場慘

香港新東陽魚鬆汞超標　台食藥署準備驗原料

香港新東陽魚鬆汞超標　台食藥署準備驗原料

關鍵字：

生理食鹽水洗眼液人工淚液食藥署闢謠健康

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

糗！法拍求分割共有老透天　一拍竟殺出外人搶下

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

辣妹直白Diss：你沒有女友，這需求正常

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

情侶草叢上演「活春宮」！大媽怒拿木板狂搧

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

三倍券到手！他all in威力彩結局出爐

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

即／台中熊貓外送員　「才停車秒倒花圃內」命危

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

台北北投「77：0」虐殺桃園南勢

三峽女身中3槍被推下山！上半身剩白骨...兇手下場曝

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆
真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面