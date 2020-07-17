▲盯3C眼乾「生理食鹽水、洗眼液」就能解？醫：恐弄巧成拙。（圖／示意圖／記者彭懷玉攝）

記者嚴云岑／綜合報導

全民3C世代來臨，無論男女老少幾乎人手一支手機，但長時間盯著手機追劇、聊天，也容易造成眼睛乾澀，有些民眾會自行購買生理食鹽水、洗眼液或人工淚液緩解，但醫師提醒，此舉可能會弄巧成拙。

中國醫藥大學附設醫院新竹分院眼科主任陳瑩山在「食品藥物安全週報」提到，生理食鹽水是把用於身體的注射液，改為使用在眼睛，雖然短時間內會感到眼睛很涼快，但只能維持幾分鐘。一般坊間購買的洗眼液，是比生理食鹽水更能定焦在眼球表面的產品，但也只能短暫舒緩眼睛乾澀，如果用洗眼液清洗眼睛就以為可清潔殺菌，不但徒勞無功也毫無效果。

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陳瑩山表示，有些乾眼症的病患，因為眼淚分泌較少發揮，造成眼球表面防護破功，病菌容易沾附在眼睛，成為病菌侵襲的破口，與生理食鹽水和洗眼液比較之下，人工淚液是相對安全，又能夠舒緩眼睛的產品，目前有單支裝不含防腐劑的人工淚液，使用方面較可以放心，而價錢方面就由消費者考量了。

▲醫師提醒，開封後的眼藥水若經久放恐變質，不建議使用。（圖／示意圖／達志影像）

至於人工淚液和眼睛分泌的淚液成份是否一樣？陳瑩山表示，這是另外一個迷思，有些人認為，人工淚液是一種「人造的淚液」，事實上人工淚液並不能成為眼睛抗菌的保護液，因為它不像淚液含有白血球、抗體及酵素等保護眼睛的成份，並非使用人工淚液就不怕乾眼症。

另外，陳瑩山也發現有些民眾也會把看醫師開立的眼藥水冰在冰箱，眼睛一不適就拿出來點用，但他提醒，眼科醫師開立的，多為殺菌藥水，主要治療結膜炎與角膜炎，不適合隨時拿來用，且開封過久的眼藥水，點入眼睛可能有反效果。他提醒，最佳的護眼之道，就是讓眼睛多休息，並減少使用3C產品，讓健康的眼睛自行分泌淚液，才是根本之道。