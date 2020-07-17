林森北洗頭妹「雪球炸滿螢幕」...他暈朝聖　神出正宮一舉動！萬人慌了

▲老婆語帶殺氣幫預約，原PO死定了！（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

竟把老婆當塑膠？一名人夫驚呼，日前手賤回應「超兇洗頭妹」的社團貼文，豈料不久後，老婆傳來一模一樣的文章，語帶威脅問話「要洗頭嗎？」原PO秒變小孬孬，只敢回貼圖求饒，結果老婆氣得幫預約。爆笑故事曝光後，掀起萬人歪樓幫祈福，「反正都要死了，就先洗個頭吧！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》小命不保表示，日前在某社團看到「林森北路髮廊超兇洗頭妹」的貼文，照片可見妹子嫩白北半球突炸出，讓他小鹿亂撞，一時心癢手賤回留言，結果做壞事，好巧不巧被老婆抓包，讓原PO挫咧等。

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只見老婆大人正在氣頭上，也傳來洗頭妹文章，接著問要洗頭嗎？原PO只敢發抖回貼圖求饒，結果一秒又惹怒老婆，奪命再追問8次「要洗頭嗎？」狂噴冷汗的原PO秒變俗辣，默默回貼「尷尬又不失禮貌」的貼圖，下秒老婆回嗆，「我幫你預約！」

想必老婆正思考要把豬隊友紅燒或清蒸，而原PO自知命不保了，崩潰趕緊求助過來人，「請問一下我現在該怎麼做？各位廢友我還在，沒有想到回應那麼熱烈，我還在上班...晚點回家再來回覆大家。」

▲老婆發威了！（圖／翻攝爆廢公社）



文章曝光後，掀起萬名網友看好戲，紛紛胡鬧回應，「可能是預約清明節洗」、「先護好小頭」、「反正都要死了，就先洗個頭吧」、「巴結一點給老婆做全套服務，燙髮染髮護髮通通來，這樣應該可以順利過關」、「伸頭是一刀，縮頭也是一刀…乾脆用振興券洗個頭 ，好上路」、「這應該是預約洗遺體了吧」、「這問兄台還在人世間嗎」、「馬上剪光頭！跟老婆說不洗了」。

▼萬人求後續！（圖／翻攝爆廢公社）



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