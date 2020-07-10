老婆打爆iPhone...他見「未接來電30分鐘」：能活多久？萬人驚見細節跪了

▲老婆狂打沒接，人夫GG！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



網搜小組／劉維榛報導

漏接電話的那刻，死期也近了？一名人夫驚慌表示，日前漏接老婆30通電話，讓他皮皮挫求助「我還能活多久？」照片曝光後，掀起萬人噴笑，「沒關係～下輩子注意一點」，還有人眼尖發現，老婆有5分鐘漏打，「反過來質問她，這幾個時段為什麼沒有打？是不是背著我做壞事？」

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》崩潰透露，周三（8日）早上沒聽到手機聲響，事後驚見螢幕有30通未接來電，全都是老婆大人狂Call，嚇得他臉色發白，不知該回撥好呢，還是乾脆裝傻，就怕另一半早已磨好刀準備宰人。

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話面可見，老婆似乎是急慌了，使出奪命連環打的超狂功力，從早上7點2分開始打爆，一路按到7點36分才停手，每一通充滿著怒氣，讓原PO哀號「我還能活多久？」

照片曝光後，有網友認真查看每一通電話時間，笑虧「13分是去尿尿嗎」、「這種打法是要叫你起床嗎…佩服這樣一直打電話的人」、「7：13分跟7：22分漏打」、「反過來質問她7：07、7：13、7：22、7：28、7：34，這幾個時段為什麼沒有打？是不是背著我做壞事」。

▲iPhone通話紀錄顯示，老婆有5分鐘消失！（圖／翻攝爆廢公社二館）



其他人則傳授活命方法，「買個香奈兒回家～至少還可以活一年，愛馬仕3年起跳，自己想想⋯想活多久」、「一開始是沒接到，後來是不敢接」、「她一定載了自動撥號，那是一個方便好用的app」、「我也曾經這樣連續100通過，打到第100通後就睡覺了，存著反正不接，乾脆讓他手機沒電算了，男人真的不要不接電話，有心的女人是會把電話打爆的喔」、「連環摳很煩，我立馬分手」、「她看起來很愛你」。

該文章也被轉貼到爆料公社，掀起萬人哀悼，「要靠山還是靠海」、「殯葬禮儀24H，需要請聯繫」、「這種老婆也太可怕了吧」、「我朋友的老婆一模一樣，還不只一個」、「保險買了沒？沒買趕快買」、「沒關係～下輩子注意一點」。

▼網友朝聖胡鬧！（圖／翻攝爆廢公社二館）



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