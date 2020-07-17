　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「藝FUN券」呼籲分流下載！18日開放身分證尾數雙號登記

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼文化部呼籲「藝FUN券」分流下載登記。（圖／文化部提供）

▲文化部呼籲「藝FUN券」分流下載登記。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

文化部加碼12億「藝FUN券」將於明（18）日開放登記註冊，文化部今（17）日表示，為讓民眾下載註冊更順利，建議民眾可以依身份字號或居留證號尾數雙、單號，分別於18、19日登記，而前兩天來不及註冊的民眾，則可在20日進行。另於7月21日中午12點，邀請政委唐鳳與文化部長李永得採「公開抽籤」方式，公布獲得藝FUN券的幸運人選。
 
文化部表示，自6月宣布加碼200萬份，每份600元之「藝FUN券」以來，民眾關注及詢問度極高，不論從諮詢專線或社群媒體訊息，都可見民眾熱烈期待「藝FUN券」，甚至許多加入「藝FUN店家」的業者，也紛紛表示受到顧客的高度詢問及迴響。
 
目前「藝FUN券」APP平台已經過不斷的壓力測試，預估系統1小時內可容納170萬人在線註冊。不過為了讓所有的民眾可以更順暢的下載，文化部也特別呼籲，建議可以採自動分流方式，即身分證字號或居留證號雙號的民眾，可選擇在18日進行下載及註冊；尾數單號的則於19日進行，而20日則留給在前兩天尚未趕上註冊的民眾。另於7月21日中午12點，邀請政委唐鳳與文化部長李永得採「公開抽籤」方式，公布獲得藝FUN券的幸運人選。
 
此外「藝FUN店家」自7月1日起開放藝文業者註冊，除文化部自辦招商說明會以外，地方政府、相關公協會等亦紛紛加碼召開。累積至昨（16）日，「藝FUN店家」已有近1萬2000家加入，文化部也正加緊進行相關資料確認及審核作業中。所有通過審核的店家，都將顯現於「藝FUN券」APP的藝文店家消費地圖，方便查找。
 
文化部特別表達感謝各地方政府、公協會，公私協力推廣「藝FUN券」，攜手挺藝文。經統計，目前各縣市註冊店家分佈已遍及全台22縣市，除了六都以外，非六都的宜蘭縣、彰化縣、南投縣、屏東縣，以及東部的花蓮縣及離島的金門縣、澎湖縣、連江縣等，註冊的店家亦頗為踴躍。店家類別涵括多元，包含書店及出版業近千家，文創工作室、藝文體驗活動等逾1500家次，電影院更是近達100%的註冊率，也就是幾乎全台所有電影院皆適用
 
文化部也再次提醒，還未加入「藝FUN店家」的業者，建議趕快註冊申請，別讓自己的店家在各縣市的文化消費地圖上缺席。更呼籲店家響應「三倍券」、「藝FUN券」雙券合用，或其他加碼方案，提供更多誘因，吸引民眾消費，共同振興藝文消費市場。

請繼續往下閱讀...

免搶！「藝FUN券懶人包」10張圖秒懂　7/18起3天註冊公開抽籤

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
快訊／高雄男不甩「居家檢疫」上舞廳！高市府重罰100萬
IT妹中4億秒辭職！環遊世界2年負債84萬　網看細節：其實賺
快訊／台灣再增2例新冠肺炎！指揮中心1400記者會說明
快訊／巴布亞紐幾內亞「東部海域6.9強震」　發布海嘯警報！
獨／ZAKUZAKU棒棒泡芙撤出台灣！最後一家營業到8月底
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

詹子晴「父驟逝家破產」成跑路千金　擺攤賺涼財！月收破20萬還債

大學指考英文頂標82分近五年最高　數甲數乙變難「五標近五年最低」

《蝕憶》科技互動展登場！　帶你「穿越」失智者世界

三倍券開賣郵局忙翻！中華郵政擬「發獎金」　賣越多拿越多：千元起跳

指考成績公布　分發最低「英、數甲、物理」33分就可填志願

加班發三倍券！1269家郵局7/18營業　中華郵政估「湧150萬人」買券

快訊／國內再增2例境外移入　指揮中心1400記者會同步說明

領三倍券店員被吼！阿桑腳踹機台　超商貼「霸氣公告」被讚爆

三倍券到手46分鐘！他「all in威力彩」...結局出爐　網洗版：最佳典範XD

星夢郵輪「探索夢號」7/26首復航　588名船員檢驗結果出爐

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

男選手模仿鄧紫棋…本尊一合唱都認證！　鐵肺歌后PK郎朗「誰浮誇」ＸＤ

鄧倫密室逃脫「被NPC凶到結巴軟腳」　楊冪機智使出「軟綿音撒嬌」過關了！

學會「搭搭搭」3步伐對手秒滑倒！　他拍籃球教學萬人朝聖：動作超細

這種守備~~洪總表情包又來啦

詹子晴「父驟逝家破產」成跑路千金　擺攤賺涼財！月收破20萬還債

大學指考英文頂標82分近五年最高　數甲數乙變難「五標近五年最低」

《蝕憶》科技互動展登場！　帶你「穿越」失智者世界

三倍券開賣郵局忙翻！中華郵政擬「發獎金」　賣越多拿越多：千元起跳

指考成績公布　分發最低「英、數甲、物理」33分就可填志願

加班發三倍券！1269家郵局7/18營業　中華郵政估「湧150萬人」買券

快訊／國內再增2例境外移入　指揮中心1400記者會同步說明

領三倍券店員被吼！阿桑腳踹機台　超商貼「霸氣公告」被讚爆

三倍券到手46分鐘！他「all in威力彩」...結局出爐　網洗版：最佳典範XD

星夢郵輪「探索夢號」7/26首復航　588名船員檢驗結果出爐

詹子晴「父驟逝家破產」成跑路千金　擺攤賺涼財！月收破20萬還債

快訊／高雄男不甩「居家檢疫」爽上舞廳！高市府重罰100萬

亮・珠寶／Dior文字珠寶曬幸福　8500元入手Tiffany Love項鍊

快訊／國民黨丟水球喊「要投票」　民進黨高舉白板護游錫堃

台南市警局長布達交接　新局長詹永茂上任視事

台南毒犯開車拒捕衝撞　警開5槍「打破輪胎和水箱」逮捕

「只是皮肉傷」葉金川車禍後首露面　談疫情仍憂心疫苗研發

入住新租套房狗狗狂吠！　他翻開床底目睹「驚悚一幕嚇瘋」…立刻逃出家門

「爆頭倒地」後首度練投　田中將大獲教頭稱讚

「活動衣櫥」改造成溫室種大麻　2男租屋處栽種：我們自己要用的

生活熱門新聞

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

網揭三倍券「2致命缺陷」：被消費券海放

快訊／6名泰國人抵曼谷「發高燒」！指揮中心回應

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

妻產後「一攤噁肉」拒減肥　夫1年不敢碰

夜衝進辛亥隧道　他遇腳踏車女嚇傻

排領三倍券嫌煩？他曝當年領馬政府消費券慘景

好市多插隊！她「高EQ應對」給4歲女機會教育

快訊／國內再增2例境外移入　指揮中心1400記者會同步說明

網美搶拍台南「綠巨人浩克的家」！　居民：那棟是鬼屋

三倍券裡「塑膠板」引議　內行人曝功用

指考5標公布！國文數乙頂標降8分

女友送項鍊...渣男嫌：會過敏只收黃金

更多熱門

相關新聞

「3步驟」成為藝FUN券店家

「3步驟」成為藝FUN券店家

除了行政院發行振興三倍券，文化部加碼12億推出每份600元的「藝FUN券」，總計發行200萬份，今（10）日起招募藝文業者加入，只要「3步驟」就能成為「藝FUN店家」，最快3個工作天即可收到審查結果。

4部會推「4大加碼券」免費抽籤送！一次看懂怎麼領

4部會推「4大加碼券」免費抽籤送！一次看懂怎麼領

傳奇古帆船「自由中國號」亮相！

傳奇古帆船「自由中國號」亮相！

國家動漫館續留在台中　市府提供7處圈選

國家動漫館續留在台中　市府提供7處圈選

東南衛視2記者違規！文化部說明了

東南衛視2記者違規！文化部說明了

關鍵字：

文化部藝FUN券

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

糗！法拍求分割共有老透天　一拍竟殺出外人搶下

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

6泰人自台返國發高燒　進一步檢測

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

威力彩頭獎破20億！網友砸13萬全槓龜

黃曉明傳婚變Angelababy　官司判決書洩真相

董至成哽咽首揭離婚進度！

3年生2胎「都不是他的」妻7字回讓他吐血

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

李芳雯1年嘿咻男星400次　分手當晚還要！

網揭三倍券「2致命缺陷」：被消費券海放

黑狗舔妹妹臉頰求醒！牠悄然闔眼

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆
真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面