31歲正妹教授爆「師生戀」拿經費出國同遊　北科大回應了





▲北科大一名正妹教授被爆出師生戀。（圖／台北科技大學提供）

生活中心／台北報導

台北科技大學一名理工科林姓女副教授，因長相甜美、被學生暱稱「正妹教授」、「像學妹的教授」，年僅30出頭的她是校內當紅教師，但今日有媒體爆料她與小10歲的指導男學生「師生戀」，將研究資源都給該生，同時利用申請到的研究經費帶該生出國玩。對此，校方上午緊急回應。

北科大表示此事還須待進一步瞭解，但也說明，該校教師聘約第12條明訂，「教師於執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導或提供學生工作機會時，在與性或性別有關之人際互動上，不得發展有違專業倫理之關係。」校方對相關投訴內容刻正進行查證，若此事屬實，將送教評會處理。

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▲林師為台大化工系博士，畢業後獲美國加州柏克萊大學化學系博士後工作。（圖／翻攝北科大官網）

林師為台大化工系博士，畢業後獲美國加州柏克萊大學化學系博士後工作，曾擔任被諾貝爾獎提名的楊培東教授實驗室擔任博士後研究員，最後被北科大聘回任教，31歲就升為副教授。

至於林師是否涉及師生戀狀況？教育部表示，若證明學生在學期間與老師交往，可根據「校園性侵害或性騷擾防治準則」第7條，「教師於執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導或提供學生工作機會時，在與性或性別有關之人際互動上，不得發展有違專業倫理之關係」處理。

