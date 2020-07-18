兒子跑趴「鬆懈摘口罩」病毒秒沾身…全家人悲慘染疫　父裝呼吸器病危

▲兒子染疫後傳染給父親。（圖／翻攝自臉書／Michelle Zymet）

記者丁維瑀／綜合報導

美國佛州一名21歲男子在疫情期間不顧家人擔憂，外出與朋友聚會，過程中想說應該沒關係，便摘下口罩，結果確診新冠肺炎（COVID-19）。更悲傷的是，他把病毒傳染給全家人，42歲的父親約翰（John Place）情況嚴重，已連續兩周使用呼吸器。

《每日郵報》報導，約翰來自佛州種植園市（Plantation），兒子聚會完回家後，使得他感染到病毒，住進加護病房治療三周，連續兩周以上都使用呼吸器，情況並不樂觀。這名父親原本就有過胖與糖尿病問題，若染疫就會是高風險患者。

約翰的妻子米歇爾（Michelle Zymet）表示，她曾多次請求繼子，疫情爆發之際避免外出找朋友，如果要出門，也要一直戴著口罩。她說，繼子總是要她不用擔心，一邊安慰「放輕鬆」、「冷靜」，她也相信了對方。

然而，這名兒子在6月一個晚上出門，與朋友狂歡，享受美食的時候摘下口罩。數天後，他出現感冒症狀，一名也有出席聚會的好友告知自己確診，此時他早就把病毒帶回家。

男子起初得知消息時，還認為自己只是感冒。結果與他接觸的所有家人都中鏢，先是14歲的弟弟咳嗽、呼吸困難，其他人也陸續出現症狀，6歲的妹妹流鼻涕，繼母則全身痠痛並發燒、感到寒冷。

米歇爾與其他孩子逐漸康復，約翰是家中唯一需要住院者，還待在加護病房。她認為，許多年輕人輕忽疫情，以為自己很好，其實不知道很多人患者都是無症狀，早就攜帶著病毒。

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