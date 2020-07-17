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92歲翁夜間獨自出門　2天後漯底山現身…全身淤泥倒臥樹下

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▲▼ 協尋失蹤老翁 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲老翁被背下山後，驚魂未定地坐在路旁休息。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄岡山分局彌陀派出所9日晚間9點多，一名蔡姓女子（28歲） 報案指出，其患有失智症的祖父（92歲）於晚餐後獨自騎乘腳踏車出門就未再返家，家屬在住家附近多次找尋未果，又因其最近健康狀況不佳，擔心意外發生，故請求警方協助，調閱附近監視器後，發現老翁最後出現在漯底山附近，11日發動大批警消、義消搜山後，終於在一處荒煙漫草的樹下發現老翁，所幸老翁意識清楚，送醫檢查。

警方表示，當時受理報案後，將老翁孫女提供的腳踏車特徵通報線協尋外，同時調閱監視器畫面比對，發現失蹤的老翁最後身影出現在漯底山產業道路附近徘徊。，7月9日、7月10日2天又到該地區附近道路、溝渠等偏僻場所找尋，隨後在漯底山半山腰的農田邊發現孫姓老翁的拖鞋，據報案的蔡女指出，祖父多年前也曾獨自跑到漯底山上，還好當天就被山上運動的民眾發現並連繫上家屬，才沒有向警方報案，因而研判老翁極有可能位於漯底山內某處。

▲▼ 協尋失蹤老翁 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼老翁被發現後，搜救人員將他揹下山送醫。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 協尋失蹤老翁 。（圖／記者洪正達翻攝）

確定老翁在山上後，把握黃金72小時的救援時間，11日通報消防隊及義消進行搜山，沿線攀爬漯底山周遭山徑地毯式搜索了4個小時後，最後發現失蹤的老翁倒臥於山頂某處大樹下，雖有輕微脫水情況但意識仍屬清醒，手腳及衣衫滿是淤泥，膝蓋處有挫傷，研判是於攀爬山路時不慎踩空摔傷，幸好孫翁除了輕微傷勢外，意識清醒，由警消背下山並送往醫，一場驚魂記終於平安落幕。

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