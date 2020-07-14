又一個曬昏！花蓮翁步行遭烈日「曬癱倒路旁」　巡邏車送回家

▲烈日炎炎，老翁獨自步行出門被曬昏癱倒在路旁，巡邏警上前協助。（圖／鳯林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

連日萬里晴空烈日炎炎，花蓮鳳林一名老翁從家中步行到車行取車，竟被熱到癱倒在車水馬龍的大馬路旁，所幸巡邏員警發現扶起，帶到陰涼處休息一陣子後，再用巡邏車送回家，否則後果將不堪設想。

花蓮縣警察局鳯林分局長橋派出所副所長詹正清、警員陳致穎，日前上午執行巡邏勤務，行經長橋路時，發現邱姓老翁癱倒於路旁無法動彈，當時往來車輛速度很快險象環生，員警立即上前將老翁帶至安全處。

▲為免發生意外，員警以巡邏車載送老翁回家。

經檢視老翁身上有多處擦傷，但其表示能自行處理，無需請救護車到場，員警擔心老翁安危，待老翁在陰涼處休息後以巡邏車戴送回家。

員警詢問得知，老翁從家中欲步行前往機車行牽車，因當日天氣十分炎熱，途中體力不支倒地，幸遇巡邏員警經過，才沒釀成意外。老翁妻子表示很感謝警察的幫忙，對於警察為民服務的精神，給予高度的評價。

鳳林分局長林昆達表示，為民服務是警方積極推動目標之一，在民眾遇到困難時，警察會盡其所能給予關懷及協助。同時也藉此呼籲民眾近日天氣炎熱，外出工作應注意天氣狀況及自身安全，以避免憾事發生。

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