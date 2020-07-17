傳川普政府擬禁中共黨員入境　美：為施壓中國考慮所有選項

▲ 川普據傳正考慮禁止中共黨員入境。（圖／路透）

文／中央社華盛頓16日綜合外電報導

美國今天表示，所有選項都在考慮範圍，藉以施壓中國。有報導說美國總統川普正考慮全面對中國共產黨員祭出旅行禁令，中方對此表示不滿。

「紐約時報」和「華爾街日報」接連報導說，川普正在研究一項拒絕所有中共黨員入境的提案，範圍涵蓋中國政商名流。

法新社報導，中國人大多認為入黨對職涯發展至關重要。2018年爆出中國電商巨擘阿里巴巴創辦人馬雲具有中共黨員身分的消息，讓外界許多人感到驚訝。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在福斯新聞頻道（Fox News）被問到有關紐時等媒體的報導時說，政府一直在考慮「反擊中國共產黨」。

他沒有直接置評但表示：「我們希望確保我方的作為能反映美國傳統，有許多構想都在總統和我方團隊的檢視範圍。」

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）在簡報會上談到川普時說：「他並未排除任何有關於中國的行動。」

中國外交部發言人華春瑩表示，如果報導屬實，只能讓人感到美國的「可悲」。她敦促美方不要再做出不尊重國際關係基本準則、無助於維護大國形象、信譽和地位的事情。（譯者：盧映孜／核稿：徐睿承）