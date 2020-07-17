虎媽高壓教育被批虐兒！ 20年後2女兒獲「頂尖成就」：媽媽是對的

▲《虎媽戰歌》的教育模式，引起大眾討論。非當事人。（示意圖／達志影像）

實習記者陳玟婷／綜合報導

中西式教育理念的碰撞，常常讓初為父母的人感到疑惑，到底是該自由放任呢？還是應該嚴加看管？耶魯法學教授兼作家蔡美兒曾經出版「虎媽戰歌」火遍全美，書中嚴厲的教導方式震驚了讀者，並紛紛指責虎媽太「瘋狂」，但蔡美兒用20年的時間證明，傳統的中式教育理念也能教出天才。

據《Hawaii Chinese News》報導，蔡美兒是「虎媽戰歌」的作者，她的父親蔡少棠是懷著美國夢的華裔移民，一開始只能靠著微薄獎學金度日，時不時還會因外地口音被當地人嘲笑，這些艱難的日子直到蔡少棠提前完成博士學位，找到普渡大學教職才慢慢改善。那段時光成了蔡少棠心中不可磨滅的印記，他深怕下一代重複慘況，希望兒女都能比自己更強悍，因此教導女兒「知識改變命運」，並制定「變態」的標準，認為考不到第一名的女兒使他「羞愧」。



蔡美兒承續了父親的風格，用同樣的高壓的標準養育小孩，最引起譁然是她為兩個小朋友（Sophia和Lulu）制定了十條規定：

1、不准夜不歸宿

2、不准參加學校的小組娛樂活動

3、不准參加校園演出

4、不准抱怨沒有參加校園演出

5、不准看電視或玩電子遊戲

6、不准擅自選擇自己喜歡的課外活動

7、不准有任何一門科目的成績低於A

8、除了體育與話劇，其他科目不准不拿第一

9、不准練習鋼琴及小提琴以外的樂器

10、不准在某一天不練習鋼琴及小提琴

此外，還強迫Sophia和Lulu一天得練琴6小時，不然就會把她們心愛的玩具丟掉，虎媽無法容忍「不完美」，女兒有一次聯合送媽媽生日賀卡，蔡美兒只看一眼就丟掉，原因是卡片做得太糟糕，「我值得更好的」。

這樣的教育方式放在華人的教育圈裡，可能稍微嚴厲了一點，放在以「快樂學習」為主軸的西方教育中，就更顯得格格不入，甚至是駭人聽聞，還有人預測小朋友會因逼迫得到精神疾病。

▲Sophia和Lulu在課業與品性上皆出類拔萃。非當事人。（示意圖／達志影像）

但事實正好相反，Sophia和Lulu皆從哈佛畢業，對未來都有清晰的規劃，Sophia從哈佛畢業後，隨後赴耶魯法學院進修，畢業後加入美國軍隊，擔任二級少尉，為國家貢獻一份心力；Lulu同樣考取哈佛，就讀歷史學系，以GPA3.9的優異成績畢業。兩個女兒皆在《紐約時報》的訪談中提到，媽媽獨特的教養方式，使她們認知到「自信」這件事並非從天而降，而是需要靠自己努力拚搏，這份「拚盡全力」的精神，正是讓她們活得精彩的原因，且如果沒有媽媽的逼迫，小時候他們會選擇朋友聚會而非練琴，無法堅持每天練琴6小時。

蔡美兒並非頑固不通的媽媽，實際來說要當一個「虎媽」是需要非常大的努力，她在女兒練琴時，都會在旁陪伴，而不是選擇滑手機，並要分得清楚什麼是值得堅持的事物，引領女兒全心投入。許多人關注高壓、嚴厲的教育方式，卻沒注意到虎媽在書中的自白，「我希望將中式教育精髓引入寬鬆的西式家庭教育，兩種方式應達到一種理想的平衡，唯有如此，孩子才會長成我們期待的模樣。」