小三兒按步驟幫煮飯！唯漏「這1步」全毀　爸開電鍋秒傻眼：想吃爆米花喔？

▲小三兒幫忙煮飯卻忘記加水。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

小朋友時常會做出一些令人三條線的事情，有時明明想幫忙減輕父母的負擔，卻反而鬧出笑話。一名網友日前發文表示，剛放暑假，他請就讀小學三年級的兒子幫忙洗米煮飯，雖然孩子聽話的照做，但卻因為忘記要「在內鍋加水」，因此米根本沒有熟，讓他當場傻眼，「你是想吃爆米花喔」。

這名網友日前在「爆怨公社」上發文表示，放暑假的第一天，他就請兒子幫忙洗米煮飯，雖然小朋友也照步驟洗米、放電鍋、按下開關煮飯，但等到原PO「聽到飯鍋煮好飯的聲音後，就叫他（兒子）把昨天的剩飯，放入電鍋加熱，他（兒子）把電鍋打開，問爸爸為什麼米沒有煮」。

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原PO一看電鍋，立馬傻眼，內鍋根本沒有加水，米當然熟不了，因此對兒子說，「你是想吃爆米花喔！怎麼沒加水」。由於兒子平時也常常看大女兒怎麼煮飯，因此不解為何會不知道要加水，想不到原PO詢問後，竟得到了「我忘記了」的答案，讓他瞬間哭笑不得。

不少網友看到貼文後，紛紛留言表示，「要出去吃的概念」、「應該是爆米香」、「佛系煮飯」、「小朋友肯動手做都好」、「很棒，只是忘記加水」、「這還好，沒插電的更X北」、「多給他幾次機會就學會了，肯幫忙分擔家事都很好了」。