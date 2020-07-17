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武漢小學生研究「茶多酚抗癌」獲獎　網嗆造假：10歲敢挖老鼠內臟「神童嗎？」

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▲▼武漢小學生研究「茶多酚抗癌」得獎　網狂罵：小學就敢挖老鼠內臟？。（圖／翻攝北京晚報）

▲兩名小學生完成癌症相關實驗，被質疑造假。（圖／翻攝北京晚報）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北武漢兩名小學生先前參加全國青少年科技創新大賽，以研究「茶多酚抗癌」獲獎，並在過程中取出20多隻小鼠的內臟，完成了「小鼠實驗」。不過，研究曝光後，卻被大批網友質疑造假，認為小學生不太可能有膽量及技術取出小鼠的內臟，並指小鼠實驗沒花上數年時間，根本不可能有成果。

該項研究的題目為「茶多酚的抗腫瘤實驗研究」，大賽官網的介紹中提到，研究以綠茶提取物中茶多酚的主要成分EGCG作為受試藥物，研究其在裸鼠肝臟腫瘤疾病模型中的體內藥效，過程包含了「小鼠實驗」，必須為小鼠進行注射，並將小鼠體內的內臟取出。

▲▼武漢小學生研究「茶多酚抗癌」得獎　網狂罵：小學就敢挖老鼠內臟？。（圖／翻攝北京晚報）

研究一經曝光，立刻引來大量網友質疑，許多人認為，小學生不太可能有膽量及技術取出小鼠的內臟，更不用說基因與癌症相關的醫學知識有多深奧，以小學生的教育水準連理解都有難度。此外，還有一名研究人員直言，小鼠實驗沒有數年，根本不可能有成果。

對於爭議，大賽的選拔單位武漢科協表示，兩名小學生在對比觀察實驗中的動物抓取、稱重、小鼠藥物注射、腫瘤測量等簡單操作，均經過指導老師的專門培訓。

武漢科協指出，小鼠的腫瘤剝離操作嚴格按照實驗動物操作標準和倫理，在麻醉處死後開展，實驗腫瘤屬於皮下腫瘤，剝離實驗屬於簡單基礎操作，在老師演示教學後，學生能夠獨立完成，並從實踐中得出報告結果。

武漢科協強調，專家組按照分別審核、集中評議的原則，一致認可《茶多酚的抗腫瘤實驗研究》等科技創新成果作品，並建議推薦參加省級競賽。

▼小學生取出小鼠內臟進行研究。（圖／翻攝北京晚報）

▲▼武漢小學生研究「茶多酚抗癌」得獎　網狂罵：小學就敢挖老鼠內臟？。（圖／翻攝北京晚報）

之後更有人爆料，兩名小學生的父親是武漢大學基礎醫學院的院長李紅良，懷疑研究根本是由父親所完成。李红良則表示，孩子由指導老師帶著實驗，操作都在能力範圍內，沒有違規的情況。

不過，各項說法都未令網友信服，許多網友都在網路上開罵，「小學生就能做出這種研究了，要成人博士臉往哪擺？」「小學就能研究癌症，國中是不是就能研究核彈？高中是不是就能研究登陸火星？」「神童呀！新冠的疫苗也交給他們開發吧！」「生對家庭比努力更重要，誰叫你爸不是院長！」

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