桃園「議長盃」3對3籃球賽開打　邱奕勝：不能漏氣勤練投籃技巧

▲桃園「議長盃」3對3籃球賽7月18.19日開打。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「議長盃」3對3籃球賽，18、19日兩天於中壢區銀河廣場火熱開打！馳騁桃園政壇多年的議長邱奕勝，為了主持球賽開球，認為「既然是議長盃，議長當然也不能太漏氣！」，日前特別請了年輕教練簡廷兆指導投籃技巧，經過教練悉心指導、練習，很快抓出投籃方法的邱議長，投籃進框成功「超開心！」

▲▼為了主持「議長盃」球賽開球，桃園市議長邱奕勝請年輕教練教投籃方法。（圖／翻攝自網路）

中華民國三人籃球發展協會理事長陳秉澤表示，邱奕勝議長非常支持年輕人熱愛的3對3籃球賽，今年因受到疫情影響，球賽受理報名對數只限60對，首日開放報名秒殺額滿。因此，主辦單位也在球賽第一天，邀請邱奕勝議長主持開球活動，鼓勵更多年輕人熱愛正當休閒運動。

「因為議長盃，議長也不能太漏氣！」邱議長為了開球有好表現，特別請了年輕教練TJ簡廷兆，到健行科大體育館指導投籃技巧，經過教練的專業指導，很快抓出投籃方法的邱議長，投籃進框成功，一旁年輕同學熱烈鼓掌叫好！陳秉澤說，籃球在台灣是一項很盛行的運動，3對3籃球也正式成為奧運項目，該協會將持續推廣、培養優秀人才，希望未來在3對3籃球的領域中，台灣可以佔有一席之地。

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