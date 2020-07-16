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全家燒光「它」還在響！獅子會贈消防局「救命神器」　民眾滿足條件可免費裝

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記者陳雕文／新北報導

人在睡夢中聽覺最靈敏，嗅覺是沒有反應的…根據內政部消防署統計，108年建築物火災死亡人數達61人，其中居住5樓或以下的老舊公寓火警死傷最嚴重，主因大多是發現時間太晚。因此新北市消防局大力推行「救命神器」，希望可以幫助民眾及早發現火煙並成功逃生。

▲▼住警器。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲住警器倍消防員視為「救命神器」方便安裝且聲音高亢，可以提醒民眾及早逃離火場；之前網路瘋傳一段影片，就是發現住警器超耐燒！可見外表焦黑的住警器還在喊著「火災！火災！發生火災！」。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，消防局接獲報案後，打火弟兄大約8到10分鐘可到達火災現場，然而一層樓只需3至5分鐘就可能全面燃燒，若是安裝住警器，可多爭取約3分鐘逃生時間，並降低40%的死亡率。新北消防第一大隊林姓隊員說「不然等你聞到煙味，感覺到熱才醒來，已經來不及了」。

▲▼住警器。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲為了維護民眾生命安全，新北消防局大力推行住警器，希望大家購買、安裝，或透過申請，讓消防員到府服務。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北消防火災預防科解釋，住宅火警在火災出勤量有著很大的比重，而火災罹難者又有80%是在家中喪生。基層消防員表示，「很諷刺，大家以為家是最安全的避風港，然而卻在家中被活活燒死」。

預防科提到，人在睡夢中聽覺最靈敏，嗅覺是沒有反應的，「住宅用火災警報器」（以下簡稱住警器）鳴動時，會產生85分貝的高亢聲響，達到即時知曉火災發生的效果，進而順利逃生；住警器安裝方式簡單，先依包裝圖示安裝屋內，不需要另外牽線，可以雙面泡棉膠黏牢，或是以螺絲裝釘即可。

▲住警器安裝方式簡單，先依包裝圖示安裝屋內，不需要另外牽線，可以雙面泡棉膠黏牢，或是以螺絲裝釘即可。。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲住警器安裝方式簡單，先依包裝圖示安裝屋內，不需要另外牽線，可以雙面泡棉膠黏牢，或是以螺絲裝釘即可。（圖／記者陳雕文翻攝）

一般而言，住警器的安裝位置以居室中心為原則，安裝間距須距離牆面或梁60公分以上；若要安裝在牆面，則應距離天花板或樓板15公分以上，50公分以下。據了解，由於濃煙會向上竄升，在寢室、客廳、樓梯及走廊天花板裝設「偵煙式」住警器；廚房採用「定溫式」住警器，當區域內達一定溫度時自動啟動，可避免受油煙干擾誤動。

▲住警器的安裝位置以居室中心為原則，安裝間距須距離牆面或梁60公分以上。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲住警器的安裝位置以居室中心為原則，安裝間距須距離牆面或梁60公分以上。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北特搜隊陳姓隊員認為，學習怎麼滅火需要長時間投入，還要許多經驗的累積，但逃生是最直覺的本能，學會怎麼逃，更重要，但前提是要能馬上知道「已經起火了」，爭取逃生的時間，住警器是必要的存在！

▲住警器若要安裝在牆面，則應距離天花板或樓板15公分以上，50公分以下。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲住警器若要安裝在牆面，則應距離天花板或樓板15公分以上，50公分以下。（圖／記者陳雕文翻攝）

住警器可在大賣場及網路商場購得，一顆600至1千元不等。考量到住警器的價格對民眾來說，可能仍是不小的經濟負擔，因此新北消防局規劃，若為低收入戶、身心障礙、65歲以上年獨居長者，即可享有消防員到府免費安裝服務。

預防科再提到，就住宅條件而言，舉凡鐵皮屋住宅、30年以上住宅、木造建築物、住宅式公廟、裝設鐵窗住宅、資源回收家庭、曾發生火警等高風險住宅，也在免費安裝的條件內。

新北消防第4大隊長高宗祺表示，目前新北市自105年推行住警器專案至今成效良好，與107年相較，108年住宅火警比率下降26%，且每年均有多起因裝設住警器在火災時發揮功能及早避難逃生之成功案例。消防局會持續推廣住宅用火災警報器專案除了會至符合申請資格的民眾家裡發放外，並且於今年度7月及8月的假日在新店家樂福及IKEA設置宣導攤位受理民眾申請。

▼新北蓮新獅子會為了助消防局一臂之力，會長高詠晴16日捐贈新北市政府消防局100顆住警器。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼新北蓮新獅子會為了助消防局一臂之力，會長高詠晴16日捐贈新北市政府消防局100顆住警器。（圖／記者陳雕文翻攝）

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