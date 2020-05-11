甜曬整排愛心！消防正妹小編收老闆3000救命禮　感謝《新聞雲》在一起

▲高雄市政府消防局正妹小編莊靜雅（左）在臉書呼籲住警器重要，現在企業老闆捐贈 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國內心臟內科名醫賴文德一家5口葬身火窟，震驚社會也喚起大眾對住警器的重視，而《ETtoday新聞雲》也獨家披露高雄市消防局小編莊靜雅的臉書「風險無所不在」呼籲住警器的能減低居家風險，現在不少單位看到新聞報導之後，捐贈著住宅用火災警報器3000顆。

正妹小編莊靜雅5月5日晚間在臉書上留下了一段話：「疫情連6+0，住宅火災一個早上死亡+5，風險就是無所不在，最怕你以為它毫不存在」，表達心中對於近日名醫賴文德家中這起火警事故的沉重與悲痛，也希望喚起民眾對於住家防火安全的重視。而這樣的一席話，也引起了企業團體的共鳴，促成這場捐贈住宅用火災警報器佳事。

▲高雄市政府消防局正妹小編莊靜雅（左）在臉書呼籲住警器重要，現在企業老闆捐贈 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



高雄市高科大扶輪社、國際獅子會300E2區高科大獅子會及全聯工程科技股份有限公司等高科大校友，一同捐贈住警器2000顆，另外大井泵浦工業股份有限公司則是捐贈住警器1000顆，秉持著「愛心、關懷、責任、永續」的核心價值，用行動響應社會公益，11日上午9時15分在市府四維行政中心3樓多媒體室舉行住宅用火災警報器3000顆捐贈典禮，並由市長韓國瑜代表接受，期望提昇獨居長者、低收入戶及避難弱者等住居所火災示警能力。

▲企業老闆捐贈住警器，高雄市長韓國瑜代表接受。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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