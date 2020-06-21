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社會 社會焦點 保障人權

搶救現場曝！爆炸＋濃煙＋5受困民眾　消防員身染白漆讓網友秒紅眼眶

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記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區一處油漆行因為一起4千元的毒品買賣糾紛，18日被丟擲鞭炮後起火，就連二樓的新北市議員王威元服務處也遭波及，如今最新的救災影像也曝光，現場不斷傳出爆炸聲響，消防指揮官連忙以無線電回報狀況，並增派義消架梯，順利將屋頂受困的5名租屋套房房房客救下；房客表示，是因為屋內住宅用火災警報器有及時動作預警，才讓他們得以避難逃生。

據查證，柯姓男子（47歲）日前向綽號為「JJ」的花姓男子（26歲）購買2公克共4千元的K他命，但柯男認為毒品摻鹽拒絕付款，此舉惹惱花男一方。18日晚間柯男到蘆洲中山一路上的油漆行泡茶，行跡卻曝光被花男掌握，10時許他坐吳男（19歲）的賓士，與李男（22歲）、王男（19歲）持棒球棍到場談判。

▼消防員撲滅油漆行火警後身上沾滿白漆，讓網友紅了眼眶。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼消防員撲滅油漆行火警後身上沾滿白漆，讓網友紅了眼眶。（圖／記者陳豐德翻攝）

監視器畫面中可看到，雙方在現場一言不合，在店門口爆發肢體衝突，柯男遭花男一方持棒球棍追打後，順手拿起店門口沒蓋的油漆潑灑防身，隨後躲進油漆行內，花男見狀拿出預藏的鞭炮點燃朝油漆行丟擲，卻不慎引燃門口堆放相當易燃的油漆，花男見狀隨即跑上賓士車逃逸

現場共有5人受困在隔壁棟樓頂，且樓上是租屋套房警消不敢大意，升起雲梯車並拉水線入屋搶救，並疏散43名民眾，其中有一名女子手臂遭割傷，送醫治療暫無大礙，另外有2人嗆傷被預防性送往市立三重醫院觀察，3人均無生命危險，而警方後續也將花男等4人緝捕到案，訊後依照公共危險罪與妨害秩序罪函請地檢署偵辦。

網友看到後留言說「看到4大1小皆平安真是太感動了」、「謝謝你們，辛苦了，我們家人差點露宿街頭」、「謝謝你們！看到你們半夜還留一台消防車跟警車留守，好感動」、「我們住家離火點3、4間房而已，非常謝謝發爾麵」、「辛苦各位救災英雄，還好有你們」。

▼油漆行火勢猛烈。（圖／翻攝臉書爆料公社）

▲▼油漆行火勢猛烈。（圖／翻攝臉書爆料公社）

▼內部堆滿許多易燃物品，火勢才會迅速竄燒。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼議員王威元服務處樓下油漆行大火。（圖／記者陳豐德翻攝）

為有效推廣住警器安裝，降低火災發生時人命傷亡，蘆洲恆德里里長李常孝、溪墘里里長李永芳及蘆洲消防分隊於6月19日晚間在恆德里及6月20日早上至火警地點附近協助里民申請住警器發放，加強民眾對於住宅用火災警報器的重視以利火災發生時第一時間可以有效逃生。

新北市政府消防局第三救災救護大隊大隊長黃弟勝表示，這又是一起住宅用火災警報器早期成功預警作動而減少人命傷亡及財產損失的案例，蘆洲轄區內有出租套房非常的多，在此要特別呼籲房東務必於每間出租套房裝置住宅用火災警報器以保障房客的租屋安全，另外也要特別感謝蘆洲區機關團體大力支持市府的政策，讓我們能發放給蘆洲區符合推廣資格的住戶，並在此次的火警成功發揮早期預警的效益。

▼蘆洲油漆行火警後，里長及消防共同宣導住警器符合資格可免費領取。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蘆洲油漆行火警後，里長及消防共同宣導住警器符合資格可免費領取。（圖／記者陳豐德翻攝）

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