公益善行不遺餘力　開基玉皇宮捐贈小型雙艙式水箱車1輛及住警器1萬5千顆

▲台南市消防局舉辦開基玉皇宮小型水箱車及住警器捐贈儀式，由主委涂大松代表捐贈，市長黃偉哲接受並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局22日上午8時40分，在開基玉皇宮舉行小型水箱車1輛及住警器1萬5千顆捐贈儀式，由開基玉皇宮主委涂大松先生代表捐贈，由市長黃偉哲接受並頒發感謝獎牌，感謝開基玉皇宮造福人群的善行義舉。

開基玉皇宮除了愛心不落人後，奉獻社會不遺餘力外，此次捐贈之小型水箱車1輛，價值約新台幣350萬元，本車配備有人命救助、滅火作業等裝備，可進行各種災害搶救、災情勘查回報、狹小巷道搶救等功用，此義舉不但充實台南市消防救災車輛，強化災害搶救之效能，更是社會楷模、義行典範。

開基玉皇宮另捐贈住警器1萬5千顆，價值約360萬，為使住警器設置更深入各里弱勢家庭，台南市消防局年度住警器補助作業，結合台南市各區公所與各里里長配發住警器給各補助對象，以便民眾家中如能裝置住警器，就能夠在火勢擴大前偵知火災，發出警報聲響提醒人員及早採取避難逃生，進而減少人命傷亡與降低災害損失。

開基玉皇宮，民間俗稱舊天公廟，位於台南市北區，昔日府城鎮北坊，建於明鄭時期，主祀玉皇上帝，乃萬天之主宰，為天界至尊之神，主宰三界，尊稱玉皇玄穹高上帝，俗稱天公、天公祖、玉帝，為台灣最早奉祀玉皇上帝、玉皇四殿下、玉皇三公主娘娘之首廟。

台南市長黃偉哲表示，開基玉皇宮致力於社會公益與藝文活動，襄助各社福機構、弱勢團體以及困苦民眾不遺餘力，從2005年起陸續捐贈台南市消防局公園分隊4輛水箱消防車、消防破壞器材1批及近年來陸續捐贈3萬顆住警器，與社區居民和社會大眾形成良好的互動，也希望此舉能拋磚引玉，喚起社會人士之公益善舉、大愛精神，戮力弘揚社會光明面。

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