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開「雙人玩具車」載妹子上路兜風！男童逆向穿梭車流...路人全看傻

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▲▼男童把玩具車開上路。（圖／翻攝時間視頻）

▲男童把玩具車開上路。（圖／翻攝時間視頻，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

不少人都渴望香車配美女，但現實總是不如人意。不過，河北唐山卻有一名男童贏在起跑點，日前他竟載著一名小姑娘，在街頭上開著「雙人玩具車」逆向穿梭，畫面十分驚險，嚇壞不少用路人，所幸及時被交警發現，沒有發生任何意外。

根據陸媒報導，河北唐山12日的街頭上，竟然出現一輛逆向行駛的玩具車，仔細一看駕駛是一名男孩，而一旁還坐著一名女孩，相當拉風。雖然路上的汽車都有刻意閃避，甚至閃燈提醒後方駕駛，但由於車速過快，因此非常驚險。

▲▼男童把玩具車開上路。（圖／翻攝時間視頻）

還好後來被一名熱心的女駕駛及時發現，她穿越車流將兩位孩童引導到路邊停靠，才結束這場驚魂記。此時交警也剛好路過現場，並聯繫家長將孩童帶回。

影片一曝光，立刻羨煞一票網友，紛紛留言指出「小小年紀就學會了開車泡妞，長大不用煩賴」、「這麼小就學會開車泡妞啦！長大還得了」、「真•帶妹兜風」、「為了把妹，真拼啊小弟弟」、「人家這麼小就有車有女朋友了你們呢」、「小伙可以」、「實名羨慕」、「對單身狗產生了暴擊，幾歲大的孩子不僅有豪車還有女友」。

不過，也有不少網友認為太危險，「這家長心真是夠大的」、「太危險了吧」、「驚出一把冷汗」、「一個敢開，一個敢坐」、「還逆行，還在車流中玩，太可怕」、「???家長怎麼看孩子的」。

▲▼男童把玩具車開上路。（圖／翻攝時間視頻）

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