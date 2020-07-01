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台中5歲童肚裡有超跑！誤吞鋼鐵玩具車「卡關」　1周後胃鏡取出

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▲台中5歲男童誤吞1台鋼鐵玩具車。（圖／中國附設兒童醫院提供）

▲▼台中5歲男童誤吞1台鋼鐵玩具車，X光明顯看出車體。（圖／中國附設兒童醫院提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名5歲男童日前把玩1台玩具車時不慎吞入，當場大哭不已，家長趕緊送往中國醫藥大學兒童醫院求助，院方透過X光檢查，果然發現肚子裡有1台3.5x2公分亮晶晶的鋼鐵玩具車，原本想藉由藥物排出，但1週過後仍在體內，後來透過胃鏡順利取出，男童又恢復活蹦亂跳的生活了。

▲台中5歲男童誤吞1台鋼鐵玩具車。（圖／中國附設兒童醫院提供）

請繼續往下閱讀...

男童父親表示，很難想像這麼大台的鋼鐵玩具車，是怎麼吞進去的？事後回想可能是小孩躺在他辦公桌下把玩時，好奇地將金屬顏色的車子放入口中品嚐，這台光滑又沉重的玩具車一下子就順勢滑進食道，小孩當場慌張地大哭起來，雖然身體沒有出現任何不舒服，仍然趕緊送醫。

▲台中5歲男童誤吞1台鋼鐵玩具車。（圖／中國附設兒童醫院提供）

▲兒童肝膽腸胃科醫師林克鍵（左）呼籲家長，小孩誤吞異物不要慌張。

中國醫藥大學兒童醫院急診室安排X光檢查時，果然在男童胃部發現有個車子形體，建議先服用軟便劑，讓車子自行從腸胃道排出，但是過了1周，車子還在肚子裡，兒童肝膽腸胃科主任陳安琪與家屬討論後，決定安排全身麻醉，透過胃鏡順利拿出車子，男童術後已恢復正常生活。

陳安琪表示，誤食異物的情形常見於6個月到6歲的孩童，尤以硬幣最常見，絕大多數吞入的異物都不一定有明顯症狀，僅有小於1%的機率會造成腸胃道穿孔，誤吞後4至6天內，有時長達3至4週才會經腸道排出，依據統計，若是吞入長度大於3公分的不規則物體，或是直徑大於2公分的圓形物體較難排出，必須安排內視鏡取出。

兒童肝膽腸胃科醫師林克鍵呼籲家長，家中若有學齡幼童，清潔劑與長寬小於3公分的物品要放在孩子無法拿到的位置，如果因為好奇不慎吞入，首先確保孩子的呼吸通暢，留下異物的包裝說明或是殘餘部分供醫師參考，並緊急送醫，接受評估及處置。

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