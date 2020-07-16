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桃機升級啟用「貨櫃採檢屋」！內部空間曝　採獨立空調、可同時多名篩檢

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▲▼提升採檢能量保障第一線人員，桃園機場啟用貨櫃採檢屋設備。（圖／桃機提供）

▲為提升國門疫情採檢能量並保障工作人員，桃園機場設置戶外貨櫃採檢屋設備。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

為提升國門採檢量能並提供第一線工作人員更完善的保障，桃園機場將戶外臨時採檢站升級為設施更完備舒適的貨櫃採檢屋，內部將工作人員及受檢旅客空間完全隔離，有各自獨立空調，5間採檢室也可視需要同時多名採檢，以更有效率且安全方式，持續在國門替大家的健康把關。

桃園機場因應國際新冠肺炎疫情，自今年初即配合疾病管制署落實嚴格邊境管制作為，迄7月15日止，中央流行疫情指揮中心通報境外移入確診案例共有360例，其中有120例（1/3）是經由桃園機場臨時採檢站所成功攔截。

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▲▼提升採檢能量保障第一線人員，桃園機場啟用貨櫃採檢屋設備。（圖／桃機提供）

▲全新設置的兩座40呎貨櫃採檢屋分別設置在機場第一及第二航廈路緣。（圖／桃機提供）

全新設置的兩座40呎貨櫃採檢屋分別設置在機場第一及第二航廈路緣，於16日開始使用。為了防疫採檢任務需求，特別量身打造採檢設備，內部將工作人員及受檢旅客的空間完全隔離，不但有各自獨立空調系統，也阻絕採檢人員與旅客肢體接觸的可能，避免感染風險。

旅客受檢區規劃5間採檢室，視需要可同時多名採檢，採檢人員不需身穿防護衣及隔離衣、護目鏡、面罩等裝備，透過密封隔離有效阻隔病毒穿透的壓克力隔板，只需戴手套將雙手伸進採檢洞口利用作業手套即可進行篩檢，不僅提升效率，也更加安全。

▲▼提升採檢能量保障第一線人員，桃園機場啟用貨櫃採檢屋設備。（圖／桃機提供）

▲▼旅客受檢區規劃5間採檢室，視需要可同時多名採檢，採檢人員透過密封隔離有效阻隔病毒穿透的壓克力隔板，只需戴手套即可篩檢。（圖／桃機提供）

▲▼提升採檢能量保障第一線人員，桃園機場啟用貨櫃採檢屋設備。（圖／桃機提供）

另一方面，受檢旅客也可獲得良好保障，受檢區每個採檢室空氣都可透過獨立HEPA空調直接抽排換氣。每次採檢作業完成後，採檢室將由工作人員以酒精消毒，並輔以紫外線殺菌，所有檢體在採集後也會統一暫存在獨立檢體存放室，避免感染之風險。

在新設貨櫃採檢屋之前，機場臨時採檢站因應防疫設置於戶外走廊，為木板隔間且因感控考量為保持通風未加設屋頂，冬冷夏熱易受天候影響，工作人員採檢時也必須穿著全套防護裝備，每次僅可採檢1人。

桃機表示，在升級為貨櫃採檢屋後，可大幅提升採檢量能，並提供第一線工作人員更好的安全保障，持續精進邊境防疫工作。

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