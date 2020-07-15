桃機「微出國一日遊」免費首發團名額5分鐘搶光　研擬加開梯次

▲桃園國際機場規劃「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗，讓民眾有機會暢遊機場。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

微出國正夯！桃園國際機場規劃「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗，活動報名系統於今（15）日中午12點準時開放，限額100位的免費首發團名額不到5分鐘即搶報一空。其餘各梯次共4,000位付費名額，迄下午4時30分也僅剩下約800個，因反應踴躍，主辦單位也將研擬是否加開梯次。

桃園機場公司與社團法人桃園市國際機場產業發展協會合作，推出10梯次的「桃機樂友會」活動，全部4,000個名額，民眾只需花1,000元報名費用，不必出國就能到桃園機場體驗微出國樂趣。

請繼續往下閱讀...

▲限額100位的免費首發團名額不到5分鐘即搶報一空。（圖／桃機提供）

活動內容包含主題候機室導覽，還將前進機場空側管制區機坪巡禮，享用機場貴賓室精緻餐飲，更能選購完稅精品並到全國最大、最美的機場戶外觀景台賞機並欣賞美景，並有機會獲得包括東北亞、紐澳來回機票等精美獎品。

「桃機樂友會」活動將從自7月30日起至8月底的每周四、六兩日舉辦，每梯次限額400位。桃機提醒，報名參加的民眾留意活動網站相關詳細行程及注意事項，也歡迎有住宿需求的中南部民眾可於活動前一晚以優惠價入住機場諾富特飯店。

▲▼桃機也辦「微出國」！開放機坪巡禮、享用機場貴賓室精緻餐飲。（圖／桃機提供）

參加民眾請記得攜帶身份證及佩戴口罩，並配合航廈入口體溫偵測，活動前14日內（含）需無出入境紀錄，設有最低成團人數，主辦單位保留併團及退費的權利。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換 東森幣復活你的錢