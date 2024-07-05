落實社會安全網　法務部長鄭銘謙：不漏接每一個監護處分人

▲法務部長鄭銘謙在監護處分期滿復歸轉銜模式座談會中致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

新北地檢署與更生保護會新北分會於6月底舉行「監護處分期滿復歸轉銜模式座談會」，法務部長鄭銘謙親自到場主持會議。他強調「不漏接每一個監護處分人」，希望在監護處分人期滿前3個月即召開復歸轉銜會議，讓社會安全網更加穩固。

為落實社會安全網銜接復歸，讓監護處分期滿人獲得妥適復歸轉銜而順利回歸社區，新北地檢署與更生保護會新北分會於6月25日在新北地檢署3樓大禮堂舉行本次座談會。除了鄭銘謙參與會議以外，包含臺灣高等檢察署檢察長、兼任臺灣更生保護會董事長張斗輝，也到場與會。

鄭銘謙致詞時表示，在監護處分人期滿前3個月即召開復歸轉銜會議，從監護處分期滿人的需求提供就業、就學、就養、諮商等服務，結合各公私部會團結合作，做更好的服務，不漏接每一個監護處分人，同時肯定並鼓勵更保的人員積極投入監護處分期滿復歸轉銜業務之執行，讓社會安全網更加穩固。

另外張斗輝也指出，溫暖、柔性司法保護是法務部長鄭銘謙上任後非常重要的施政目標，如何做好柔性司法，有賴各地檢察署及更生保護會等一起共同努力，監護處分與復歸轉銜就是地檢察署與更生保護團隊公私協力模式最好的展現。

本次座談會安排新北地檢署主任檢察官蔡宜臻以案件「統計分析」，說明新北地檢署辦理監護處分期滿銜接社會安全網及106年至112年間監護處分案件執行情形。另外也安排更生保護會新北分會主任陳美霞分享「監護處分期滿復歸轉銜與更生保護服務措施」相關案例，說明新北地檢署與更保新北分會團隊公私協力辦理復歸轉銜模式。

監護處分期滿復歸轉銜，除司法更結合醫療、社政、衛政、警政、勞政及更生保護等單位，是須公私協力充分發揮團隊合作的任務，在社會安全網的防護下，新北團隊會確保不漏接需要幫助的監護處分期滿人及家庭，相信透過公、私各部門的力量，建立更堅強的支持體系，讓他們早日復歸社會。

▼監護處分期滿復歸轉銜模式座談會。（圖／臺灣更生保護會提供）